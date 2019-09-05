自由廣場》全民守護全民健保

◎ 謝武吉

現在的健保署，可以說是高端資訊與科技的展示中心，自從「健保雲端藥歷系統」功能大進化，躍升為「醫療資訊雲端查詢系統」，配合鼓勵民眾多加利用「健康存摺」應用程式後，醫療資訊正式跨過公開化、合情化、合理化的時代分水嶺，醫病「知」的權利不再只是嘴上教戰，而是透過一支手機、一台電腦，讓人民有更進一步的機會，對自己身體與健康習慣深入認識，加以愛護及重視。

健保大數據的應用，也是靈活運用學術的統計技術來輔佐臨床專業，就如同對CT、MRI等影像檢查之正確開立能加以掌握，在一○八年八月卅日健保署就從大數據揪出二．三萬件異常案件來進行調查。又如重複用藥之管控措施，曾經每年的藥品浪費有將近五座一○一大樓之高，如今也逐步改善下降中。現在健保署更進一步的是要各醫療院所將檢查、檢驗結果分批次上傳，這種行為我認為絕非刁難，反而是感覺到，健保署真的是站出來承擔了，政府對民眾就醫行為的約束不再只是片面要求醫療院所做事，而是為民所思，充分應用科技來輔導，也一步步地幫助民眾了解自己的就醫行為，避免不必要的檢查、檢驗，除了降低經常醫療所致的相關風險，也是在幫大家節省健保保費。雖然明年預計要提升投保薪資，且最後補入健保安全準備金也是十六億而已，但其實另一方面看到，明年健保平均投保眷口數從○．六一人調降為○．五八人，雇主可少繳員工的眷口健保費約卅億，如此加加減減地計算，目前政府算是用得相當精準、謹慎，因為大家都不希望四個月後，又要再面臨費率調漲的煎熬，所以，節約醫療耗費更顯重要。

在九月二日見到又有詐領健保費之情事被揪出，筆者著實心有戚戚焉，既然是最聰明頂尖的人，怎麼又會去做這種最愚蠢的犯罪行為呢？自以為神不知鬼不覺，但法網恢恢，疏而不漏，如今透過大數據這張網的約束，讓歪裂之事無所遁形。雖然如此，台灣絕大部分的醫師都仍是非常專業且醫德崇高的，為了避免少數害群之馬破壞整體醫師形象，我們應該戒慎防堵這類浮報、虛報事件的發生，甚至應要杜絕病人片面要求醫師開藥，而影響醫師開立不當處方的作法，並落實使用者付費的原則，如同健保法第四十三條第一款所提，直接至醫學中心就醫則應自行負擔門急診費用五十％、區域醫院四十％、地區醫院卅％，診所則是廿％，民眾除了愛惜生命也珍惜錢財，自然而然就會減少不當的醫療與健保浪費，強化正向就醫行為與認知，方為正道。

「全民健保」是全民的健保，「全民」理應共同維護它，責無旁貸。

（作者為台灣社區醫院協會監事長）

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