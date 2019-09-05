自由廣場》販運受害者不是雞

◎ 吳馨恩

上週，藍營總統候選人韓國瑜談國政青年政策時，以「進來一堆雞」來描述來台工作的藍領移工。對此，韓國瑜四日開直播澄清，表示他對新住民心存感謝與尊重，他口中的「雞」是指來台非法打工和賣淫的非原本籍人士。

這就不得不談到，台灣於二○○六年制定《人口販運防制法》，並在政府與勵馨、婦女救援及展翅等民間團體的共同努力下，自二○○九年起，由美國國務院所公布的全球防制人口販運評比結果，台灣已連續第十年名列「第一級國家」。

近年來的「越南團集體脫逃案」、「越南籍漁工脫逃案」與「馬尼拉酒吧案」都發生在高雄，作為高雄市長與總統候選人的韓國瑜，理應肩負防制人口販運責任，保障這些來台遭受勞動剝削或性剝削的販運受害者，正視他們的受害性與脆弱處境，而非將受害者視作違法亂紀者。

依據過往的發言，韓國瑜很可能會辯稱，他尊重受到押賣、綁架或誘騙的販運受害者，而認為部分販運受害者是「自願」非法打工或賣淫，而這種觀點是完全錯誤的，即使是被視為「自願」的販運受害者，仍可能是基於貧困、家暴、無家可歸，或當地對同志、跨性別、身心障礙與少數族裔的歧視，甚至是逃離政治迫害或戰火等結構性因素，不得不來台謀生得以倖存下來。

面對販運受害者的艱困處境，我們應該給予更多的尊重與同理，希冀韓國瑜口口聲聲的「愛與包容」也能適用於這些販運受害者們。

（作者致力推動反暴力的跨性別運動與婦女運動）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法