自由廣場》感謝東華大學

香港校長沒做到的事，台灣人完成了！

◎ 何泳彤

香港，從某段時間開始，社會權貴全為政權把持。從六月到現在，一次又一次的抗爭，多少香港人因黑警受傷，又有多少香港學生浴血街頭，為自由而戰？催淚彈刺痛港人的皮膚和呼吸道，但好些人的冷眼旁觀甚至指罵，卻刺痛港人的信賴和意志。

好些學校校長，非但不與港人、不與學生同行，甚至予以譴責。有示威遊行，他們看不到制度暴力，看不到槍火煙彈，卻在意幾塊玻璃破裂。磚頭和煙彈、雨傘和槍火、雞蛋和高牆，他們選擇強權一方。在香港存亡之際，有學校校長稱示威者為蟑螂，有校長要求教師對時政封口不提，甚至第一時間譴責示威者。

反之，台灣東華大學校長和學生會，卻在得知有在校僑生於港被捕，第一時間表示若有需要，願到香港作保，學生會更聲言從港府手中討回李同學。香港校長應有之義，今天居然在隔個海峽的台灣找到，何其諷刺！

感謝東華大學的各位，願意一同守護香港的自由，一同伸張民主與人權。

感謝台灣人，在香港危難之際與我們同行。連儂牆、安全帽、改圖、改歌、集會，抽空去關注隔了一個海峽的香港。

這是最好的時代，也是最壞的時代。看到香港權貴的腐敗，也看到抗爭者和台灣人的風骨，在危難之際，願意和香港同行。

小小島嶼，我們共同點上了光。

感謝各位，感謝光復香港、時代革命之路有了各位。

（作者為在台港生及畢業生逃犯條例關注組召集人）

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