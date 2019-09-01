自由廣場》伊朗人的水煙VS.台灣人的珍奶

前中國交換生想起「手搖飲之亂」

◎ 木下實

我這次受到公司指派到伊朗考察電子市場，七、八月正好是伊朗最熱的時候，一杯要價幾萬伊朗里亞爾的水果飲料根本停不下來。我也不知道這種裡面含有果粒的飲料叫什麼，到處都可以看到。清晨看到有人拿個水桶，丟一大塊冰塊下去再把材料一拌，就可以賣到下午。

這飲料就和臺灣的檸檬愛玉一樣，是夏季必不可少的消暑聖品。但要是配上雞排，我更願意配上甜甜的珍奶。反正夜市開的時候也不是那麼熱了，鮮甜的冰奶搭上炸得脆又軟的雞胸肉，每次都好像給大腦做馬殺雞一樣，停不下來。

可是我的童年卻沒有這麼好的東西。中國仿製的便宜貨充滿了奶精的膩味勁兒。珍珠和Ｑ彈一點都沒關係，要不就是凍得太硬，要不就是糊在舌頭上。所幸就是價格不貴，受騙感沒那麼明顯。

另外一種為伊朗人所愛的解暑方式就是水煙。每個宮殿都有專門的水煙亭子，清真寺的穆拉更愛吞雲吐霧。直到有一天君主沙阿把煙草壟斷權賣與外人。伊朗人會為了自己的尊嚴而戒掉煙草嗎？甚至有人說伊朗人寧可不吃饢也要抽煙。

外國人的藐視在波斯人的骨氣面前變為笑話。當大阿亞圖拉米爾扎設拉子給予民眾精神上的支援以後，市民們紛紛加入了罷煙運動。我在大不里士的朋友還很高傲地介紹他們家族當年有參與煙草罷工。在當時波斯接連的外交失利下，伊朗人證明了自己的克制力和傲氣，也重拾了民族的自信。

不過我卻不清楚到底臺灣人有沒有這樣的自尊，還是五○四億的咖啡可以壓垮脊樑骨？或者說臺灣人真的是對甜飲料上癮，無論如何都戒不掉嗎？

人家中國人被共產黨牽著走，放棄口感跑回去吃那種麵包，隔著袋子都能透出油的地雷小餐包。來自臺灣的東西卻要服從阿共的精神控制，臺灣人卻不敢拒絕，要邊吃邊受阿共的氣。

或許臺灣的某些人有種不為人知的癖好，喜歡一邊被辱罵凌辱一邊享受美食。五毛的撒野，是不是有些臺灣人很享受這種放肆，騎到頭上也不反抗。當然咯，一杯茶就是不要面子的傢伙，我也不期望他懂什麼自尊了。

（作者為曾來台灣當過交換學生的中國人）

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