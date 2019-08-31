自由廣場》觀光業軟實力

◎ 蔡仲禮

為降低中國旅遊禁令對台旅遊業的衝擊，交通部日前祭出「觀光三箭」治本。包括觀光局升格為署、召開全國觀光會議、制定觀光政策白皮書等，希望二○三○年來台觀光人數可以達到兩千萬。

看看這所謂三箭，除了機關升格，哪一件不是過去政府所再三重複的？會開完、白皮書寫了，結果到今天都不能治本，說明我們沒有抓到治本的重點。

沒錯，不是只有陸客才能救台灣觀光。但是除了陸客，台灣憑什麼與其他國家競爭客源？天空步道還是高跟鞋教堂？軟體條件比硬體設備重要。軟體條件簡單說，就是兩個字：友善。友善，就是文明，是人的素質問題。

台灣人基本上是友善的。但從觀光的視角看，國民英語能力無法提升、黑心商品無法杜絕、任意哄抬物價，就不能被認為是友善。公共設施標示不夠國際化、用路行為不文明，也都不是友善的環境。

乾淨的空氣，也是軟體的一環、友善的表示。北京空污嚴重，但深厚的文化遺產，阻止不了觀光客前往朝聖。台灣沒有相同本錢，如果連乾淨的空氣都做不到，人民缺乏綠意識，如何吸引觀光客？

沒有軟體文明元素，硬體將失去意義。因此，提升民眾文明意識，不能只靠交通部，相關部門和民間一起努力的過程，都必須以「友善」為出發點。環境友善、人民友善、文化友善，觀光問題才能獲得治本效果。

（作者為開南大學兼任助理教授）

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