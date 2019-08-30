自由廣場》平平都是外送司機

◎ 楊昌憲

Uber eats部分司機在網路社群發起罷工行動，主要訴求是平台變相改變獎金制度，在三天內完成指定件數（趟獎），才能獲得既有的獎金，讓許多兼職外送的司機視為坑殺制度，因為他們在有限時間內，根本完成不了，獎金等同於看得到吃不到，憤而發起罷工行動。

說實在的，同為外送司機的我，更喜歡趟獎的制度，它除了設定一個目標激勵我達成之外，同時在不同時間還有低倍率的獎金加乘，整體而言，當我完成系統分派給我的目標趟次後，我獲得收入會比同時間跑倍率獎勵還要來得多。

罷工發起訴求偏重於司機不滿被分配到的趟次過多，自認為無法達成而抗議，敢問這些司機自身努力過了嗎？每次的趟獎，我都不管目標門檻是多少，就照平時作息上線跑，畢竟這是業界所稱的「業績制度」，有付出自然可分得到「業績獎金」，經過努力，我也都能達成目標，除了獲得應有的獎金外，還能因為提早達標而提早下線休息。

但少數司機怎能把自身時間不充裕或是自身不努力等各種個人狀況，導致無法取得獎金，而怪罪於系統給予高門檻呢？今天平台又不是因為沒達標而剋扣收入，該拿的基本執行所得，平台一毛也沒少給啊！

再者，平台強調是「承攬」關係，每筆單都預先告知司機，額外收入有哪些條件，司機可自己評估是否承攬，如不滿意條件，可以拒絕承攬，這都是很自主性的規則，相信現今的勞動環境也是如此，價碼談不妥，就拒絕合作，怎能因為自己拒絕合作，還要發起抗爭呢？

（作者為Uber eats外送員）

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