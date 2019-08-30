自由廣場》賣得掉農舍 賣不掉違建

◎ 陳冠甫

李佳芬二十八日宣布，所持有農舍、農地已轉售過戶，由於先前爆出有違建部分尚未解決，如今仍有神秘買家願意入手，因此也引起外界關注是否為農舍爭議設下停損點？同日出刊的報導，李佳芬在專訪內表示︰「如果可以重選，對於從政之路會說NO」。

尤其，近期郭台銘與其他陣營結盟、拉攏盟友的動作頻頻，韓國瑜面對「換韓」謠言與黨內「分裂」態勢，持續深陷道德、能力質疑的危機，怪不得李佳芬要藉由專訪大吐苦水稱「市政、選舉兩頭燒，然而地方立委卻不發聲相挺重要的建設與議題，黨和中央政府都沒人幫助」。

黨內「沒人幫助」的話，對黨內批評是嚴厲了點，但也充分點出韓國瑜目前內外交迫的近因，國民黨內絕非沒人幫助，而是屢次犯險護航的結果，是不斷減損自身政治價值。遠因來看，雖未來不必然換韓，可是韓國瑜支持度、信任度下滑是鐵一般事實，不信任度居高不下，任何一同聯名的立委候選人，在自身勝選因素考量下，必須仔細考量得失，實屬正常。

以往高支持度形勢比人強的光環不再，現在才是考驗韓國瑜個人政治實力的時刻。單就處理農舍上就不難發現，韓國瑜因不明原因裹足不前，因而有人開始嘲諷韓國瑜、李佳芬視錢如命，連結過去與金錢相關事件，從版稅、補助款等，韓國瑜一家特別重視金錢的流言也不脛而走。

整理類似事件有蘇嘉全、王如玄等前例，次佳止血危機的方案，不外乎捐作公益使用。不料，李佳芬處理方式卻是轉賣。公關危機不僅沒停止，反而延續，雖不至於擴大，卻是個不佳的教育案例。

李佳芬財產處理的緩慢，對比韓國瑜市政治理的荒腔走板，似乎也不突兀，反而更加證實眾人眼中一致的刻板印象。然後就在此時，又冒出「悔教夫婿覓封侯」現代版，對於從政之路會說「NO」。別忘記，韓國瑜當初是講「Yes, I do」，倘若要說NO也非做不到，只要辭職、退選，馬上實現李佳芬的願望。

（作者為國立台北大學法律研究所研究生）

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