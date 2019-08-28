自由廣場》把握F-16V的工業合作機會

◎ 諸葛風雲

美國總統川普本月十八日表示，將出售六十六架F-16V戰機給台灣，緊接著美國國防部旗下負責軍售業務的國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency, DSCA）亦於二十一日正式公告，國務院已經批准對台灣出售六十六架F-16C/D Block 70（F-16V的正式名稱，Block 70代表第70生產批次）戰機，以及相關設備和支援，估計費用為八十億美元，且行政部門已經正式通知國會正等待國會的通過。可喜的是，由於國人對於相關議題都有一定程度的認識，幾乎一面倒的給予支持，本次要探討的是較容易被忽略的「工業合作」。

「工業合作」在國際間一般稱為「補償貿易（OFFSET）」，是政府向國外大規模採購時，可在合約中要求賣方，必須依採購案總金額的某一特定比例，向我國的供應商採購部分的零件，讓對外採購的金額部分回流到台灣的產業，同時也可將台灣產業融入全世界軍火市場的供應鏈中，以扶持國內產業發展。

目前「工業合作」由經濟部「工業合作推動小組」負責執行，且自二○一○年開始，世界貿易組織（WTO）通過《政府採購協議》後，各國政府只限國防軍事採購得以向賣方要求工業合作，因此這次的F-16軍購我們不是單純把錢付給美國，我們同時還可以要求美國對我們技術移轉、採購零件（台灣廠商有能力製造的零件）、人員訓練、甚至對我國企業的直接投資。

但是若依照《財訊》二○一六年十一月五日的報導顯示：過去工業合作的相關執行成效似乎仍有待加強。所以我們應妥善運用這次F-16軍購機會，配合蔡英文總統的「五加二」計畫，讓包括國防產業、智慧機械、物聯網（也稱為亞洲．矽谷計畫）、生物醫學、綠能科技，乃至後來加入的半導體與積體電路的設計等產業，由國防部與經濟部針對台灣的產業能力進行深入盤點與整合，讓這次軍購案成為台灣產業升級的助力。

（作者為科技業主管、企管博士、「中華台灣福爾摩沙國防軍」部落客）

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