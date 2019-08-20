自由廣場》開放香港菁英移民

才是真「人進得來、貨出得去」

◎ 許正旺

英國《太陽報》近日發出一篇社論，指出隨著中國撕毀香港回歸前給的承諾，英國應該向港人菁英「打開門戶」，容許他們進入英國生活。文中認為英國脫歐後，可以建立一個適應二十一世紀的移民系統，而在這件事情發生前，英國仍能發出訊號，表達英國仍是想走進自由社會人士的家鄉。

以台灣土地及人口現況，相對於東亞各國土地資源及勞動人口實力，所面臨的競爭力耗弱風險指數，豈止十倍於英國。台灣出生率連續七年在全世界末段班，總人口最快將在二○二一年開始減少。國發會預估，人口數達到二三八○萬人的高點後，二○六○年前將掉到一七三○萬至一九七○萬人。

穆迪資深分析師沙阿（Anushka Shah）表示：「對台灣來說，維持製造業生產力至為關鍵；製造業是台灣經濟的主要驅動力，卻面臨越來越大的掏空風險」。而小英執政團隊近期以來一系列鼓勵生養育政策的推行，其實有必要依賴更靈活的移民政策，及時化解台灣所面臨的競爭力耗弱風險。

高雄市長選舉時的口號，所謂「人進得來、貨出得去」，如果僅止於炒作觀光及農特產推銷，無法根本改善台灣整體製造業的體質強化需求。一味地政策性引進外勞，亦無法永續解決製造業面臨越來越大的掏空風險。

在擴大內需的部分，引進具購買力的小資港菁移民，不僅在中南部房產（高雄、台南等地）、國內觀光休閒旅遊上提供內需市場需求，更可擴及前瞻計畫所砸重金鋪設的軌道捷運系統搭乘。

透過移民政策誘因的提增（如六百萬資金移民門檻降為五百萬），藉勢開放常態性港菁移民（港、台兩地房產價格對比差異所形成的移民誘因明顯），將為台灣注入小資人口的勞動力活水。連帶引入的年輕技術創客移民（有相當比例的港菁選擇自由環境創業），雙管齊下強化台灣整體製造業的體質，讓加值性高的貨物真的出口。

設想十年內有三萬港菁移民高雄，會為這個城市帶來怎樣的活水和活力？

（作者為樹德科大建室所助理教授、巴黎國立高等建築學院博士）

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