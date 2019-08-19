自由共和國》李俊毅／H先生怎麼啦？

李俊毅／高雄長庚醫院身心醫學科醫師

Ｈ，六十歲男性，經常因為種種原因掛急診或是提早回診，這些原因有些看似合理，有些則是匪夷所思，包括：酗酒宿醉、車禍肇事、無故缺席或是遲到、各種身體症狀（掉髮、多汗、喘不過氣、沒喘過一口氣等等）、疑似婚外情導致家庭衝突、修剪樹枝意外墜落、誤喝污水、誤聞毒氣、撈魚溺水、注意力缺損、短期記憶障礙等等。不管如何，Ｈ總是有辦法讓主治醫師不堪其擾而讓他住院治療，台灣的健保制度果真是個德政。

住院前，Ｈ保證住院期間絕對遵守病房規則，絕對不會讓主治醫師難堪。住院後，Ｈ堅稱是主治醫師專業判斷後要求他必須緊急住院，絕非他主動要求；Ｈ進一步強調為了不讓主治醫師擔心，也為了不辜負主治醫師一番好意，勉為其難接受主治醫師的建議，對能夠住院之事心中並無一絲一毫的喜悅。住院期間，Ｈ經常明示加暗示希望主治醫師調整哪個藥、替換哪個藥、安排哪個檢查，同時口口聲聲強調尊重主治醫師的專業決定，事後卻宣稱主治醫師已經答應他的建議，若不從他所願，便在病房內作態咆哮，甚至糾眾滋事，直到達到目的為止。

Ｈ認定他是被主治醫師「主動邀請」來住院的，他只是「被動滿足」主治醫師的好意，彷彿若不答應住院，主治醫師會大失所望，會良心不安，甚至會被究責懲處。表面上，Ｈ總是那麼客氣，那麼有誠意，那麼善解人意；事實上，Ｈ對主治醫師頤指氣使，主治醫師應該要有能力揣摩上意，滿足他所有的需求，他的需求如同一道不必說出的命令，必須鐵血貫徹。

Ｈ把自己被需要的渴望投射到主治醫師身上，轉變成主治醫師需要他，自己搖身一變成為一個被需要者、一個萬人迷、甚至是一個無所不能的拯救者，這正是Ｈ恐懼其空虛內在被揭穿的心理防衛機轉，間接反映出Ｈ內在世界的不安與自卑。Ｈ很清楚無論如何都不可以讓脆弱的內在暴露在陽光下被檢驗，因為那是致命性的。當Ｈ的自卑感低落到某個臨界點，渴望幫忙變成為Ｈ極其丟臉之事而被強力潛抑於潛意識中，意識層面則因強烈的反向作用而倒轉成「有能力幫忙對方」或是「被對方渴望」般無所不能，這使得Ｈ的內在衝突獲得短暫妥協。既然是妥協，必然有極限，隨時會崩解，端視外在現實的衝擊有多大。

從精神病理學的角度而言，我們稱Ｈ為「厚皮型自戀者（thick-skinned narcissist）」。Ｈ通常腹笥甚窘，但必得表現出滿腹經綸的樣貌，因此他總是夸夸而談遠大的理想與抱負，只是這些多數是不切實際、脫離現實的、更多數是絕對不可行的，無奈Ｈ卻不見容他人說三道四，乃至一丁點質疑；一旦遭受質疑，Ｈ通常以「震怒」回擊，而不是理性切題辯護，讓問題更加懸而未決，留下更多謎團。Ｈ總是偏離主題、答非所問、語焉不詳、言之無物、甚至油腔滑調（容易被說是口才便給）。Ｈ不但輕挑狂妄、插科打諢，更經常是趾高氣揚、睥睨一切、極盡羞辱人之能事。Ｈ的種種行徑並非「裝」出來的，也不是「演」出來的，而是他本性如此，而且普遍存在於Ｈ的各個生活面向中。我們通常可以在Ｈ的早年成長經驗找到這般病態人格發展的源頭，這些通常是負面的、創傷性的、甚至是毀滅性的，然而這些很個別化，不該公式化，基本上Ｈ在這樣成長經驗中深受其害，是個受害者，逐漸發展或輕或重的反社會行為，其中，酗酒、賭博、物質濫用、拉幫結派等等現象並不罕見。

Ｈ的華麗言詞是用來掩飾空虛的內在，造就其典型外強中乾、華而不實的人格特質，不管如何掩飾，日久見人心，終究會圖窮匕見而遭人唾棄。因為具有病態說謊（pseudologia fantastica）傾向，Ｈ的談話內容一點都不重要，不可靠，因此也不值得在意，倒是無意間展露出來的「非語言動作（或是肢體語言）（non-verbal gestures）」比較能夠忠實反映他真正的內在風景，因為這些避開了潛意識防衛系統的審查，不幸的是，這些通常粗鄙不堪，甚至匪夷所思。Ｈ基本上不會有太高的成就，除非有一股強大的外在力量死命支撐掩護，足以讓Ｈ維持一種假象，一種錯覺，不致暴露在被看穿虛偽內在的危險中。假如Ｈ是個政治人物，而且正積極謀取大位，而外在勢力是紅色政權與紅色媒體，想想這個國家將面臨何種險境？

《讓子彈飛》一片中，以百姓為芻狗，置蒼生於水火的投機政客馬邦德與張牧之的一段真情告白：

馬邦德：我的故事，卻是這樣：那年，我十七歲，她也十七歲…

張牧之：停，我不願意聽你的故事…

馬邦德：喂喂，我一般不跟人說心裡話，這都到嘴邊了，你不能讓我嚥回去吧？

張牧之：嚥回去吧！因為你說出來也是假的，你是個騙子。

Ｈ總是戒慎恐懼、疑心、不相信人、善妒—嫉妒任何有能力的人，這些人總是讓他寢食難安、倍感威脅，必須想盡辦法去之而後快。Ｈ的人生哲學不在於完成了哪些有意義、令人讚賞的豐功偉業，而在於不擇手段破壞、毀滅對手或是對手的成就，特別是那些Ｈ無法或是不被允許達成的。自卑衍生出來的嫉妒是個無底洞，是無法被滿足的，它只會不斷被強化，它只能不斷用盡各種手段毀滅對手。理論上來說，Ｈ具有強烈的「毀滅客體（object-destroying）」特質，他不願意花點心思從事建設性、有實質意義的事情；相反的，Ｈ殫精竭慮於如何摧毀對手，他認為對手被殲滅是罪有應得，而他自己是替天行道，因為他的心中滿滿是對於這個世界的憎恨。當然，我想Ｈ應該不知道徐四金《香水》筆下葛奴乙毀人而後自毀的結局，殷鑑在前，能不深思？

再舉《讓子彈飛》一片中，黃四郎潰敗之後與張牧之的一段終極對話做為結束。

張牧之：黃老爺，我問你一個問題。

黃四郎：說！

張牧之：你說是錢對我重要，還是你對我重要？

黃四郎：我。

張牧之：（搖頭）再想想…

黃四郎：（嘆氣）不會是錢吧？

張牧之：（嘆氣）再想想…

黃四郎：（停頓，嘆氣）還是我重要…

張牧之：你和錢對我都不重要…

黃四郎：那誰重要？

張牧之：沒有你，對我很重要。

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