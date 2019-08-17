自由廣場》當素人不再吃素

◎ 張惠和

柯文哲接受廣播節目專訪時表示，他跟鴻海前董事長郭台銘滿合的，他直接跟郭說「你可以選」，主持人追問柯是否答應當郭的副手，柯文哲爆料，郭是希望郭柯配，還自爆郭提條件讓他當副總統兼行政院長，他趕緊向郭說不用、不用，也爆郭說是不是就做一任，他也說不用、不用，「搞不好人家做三年做很爽，想繼續做下去」。

副總統兼閣揆？一九九六年大法官四一九號解釋：副總統得否兼任行政院院長憲法並無明文規定，副總統與行政院院長二者職務性質亦非顯不相容，惟此項兼任如遇總統缺位或不能視事時，將影響憲法所規定繼任或代行職權之設計，與憲法設置副總統及行政院院長職位分由不同之人擔任之本旨未盡相符。引發本件解釋之事實，應依上開解釋意旨為適當之處理。

我國憲法第四十九條及增修條文第二條第八項分別規定：總統缺位時，由副總統繼任，至總統任期屆滿為止，總統、副總統均缺位時，由行政院院長代行其職權；總統因故不能視事時，由副總統代行其職權，總統、副總統均不能視事時，由行政院院長代行其職權。副總統與行政院院長分別設置，乃憲法保障總統職位之繼任，所做雙重保險機制，由副總統兼任行政院院長，不僅使候補人數減少，且一旦總統缺位，勢將出現一人同時擔任三項職務之「三位一體」局面，自與憲法本旨相違。

（作者為退休公務人員）

◎ 陳安

喬治．歐威爾除了名著《一九八四》之外，還有一本寓言小說《動物農莊》，描述一隻公豬號召一群動物造反，推翻人類，角色以豬馬為多，間有驢子烏鴉串場。歐威爾承認，這本書就是在諷刺史達林統治下的蘇維埃政權。

台灣政壇此刻也正在上演動物農莊的故事，一心想推翻藍綠，開闢第三勢力的柯文哲，為了促成「郭柯王聯盟」，不惜與蔡衍明翻臉，但卡在王金平篤信天命在身，不肯屈就副手而有破局之虞，急得柯文哲天天放炮製造聲量。

柯文哲喜歡自比獅子，而郭台銘也以肖虎自況性格，王金平則篤信佛理好打禪機，之所以堅持參選到底，據說是有高人開示他有皇帝命，同樣天命在身的吳敦義已經認命了，但公道伯還不打算服輸。

令人瞠目結舌的是，柯文哲居然說，郭台銘開出「郭柯配」的條件是副總統可以兼閣揆，而且答應只當一屆。郭柯居然可以私相授受，可見其凌駕民主心態之一斑。

相對於對老王的輕蔑，柯文哲對郭台銘顯得恭謹巴結，這好比魯男子一心哄淑女上床，圖的卻是人家豐厚的嫁妝。只可惜郭台銘也不是未經人事，怎不知對方安的是什麼心？

事實上，以郭王的世故閱歷，對柯文哲的狼性不無警戒，「桃園三結義」半推半就已可說明一切，郭王都還在等，等韓國瑜自爆知難而退。九月十七日，在此之前陪柯文哲玩玩，起碼可以嚇唬韓國瑜，消磨韓粉的鬥志。

回頭看《動物農莊》的結局，動物起義成功了，實現了一切動物平等，「但一些動物比其他動物平等」。看著與人類平起平坐的豬，已經分不清哪個是豬，哪個是人了。柯文哲打造的動物農莊，選民分得清誰是豺狼虎豹，誰是沉默羔羊嗎？

（作者為資深新聞從業人員，新北市民）

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