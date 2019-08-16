自由廣場》台灣大學？ 台灣小學？

◎ 賴彥丞

七月底，台大員生合作社理事會主席在會議中竟禁止理事以台語發言，更有台大教授將講台語比擬作抽菸，台灣教授協會對此痛批這根本是在侮辱台語、涉嫌違反《國家語言發展法》。

台大總是對外以「自由學風」為宣傳招牌，然如今卻沒有講台語的自由？台大員生社欺壓本土語言的套路，跟當年國民黨外來殖民政權在戒嚴時期強推「國語運動」是如出一轍的。昔日在學校講「方言」會被「掛狗牌」、掌嘴與罰錢等羞辱，如今在台大員生社開會講台語會被主席拍桌怒罵、被深藍教授污衊如抽菸般「害人」。

反之，八月中外交部宣布配合《國家語言發展法》去年修法，修正《護照條例施行細則》，未來不只是國語，閩南語、客語、原住民語等語言音譯都可當正式外文姓名，以使各族群均有同等使用族群語言的權利。

姓名代表一個人的文化印記，台灣是個多元文化國家，尊重其名如同尊重該人的身分與族群。語言不只是溝通的工具，它更牽涉到一個族群的認同與延續，更是人類文明的寶貴資產。保存並推廣母語以維護文化資產已是國際潮流，聯合國教科文組織（UNESCO）更設立每年二月二十一日為「世界母語日」。

兩相比較，落實語言平權以尊重多元族群，外交部可把台大給打趴下去了！

（作者為中興大學學生，曾任學代會學生議員）

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