社論》守護主權才是大選的主旋律

前國民黨立法委員陳宏昌已被國民黨開除黨籍。（記者陳心瑜攝）

高雄市長韓國瑜的行事風格獨樹一幟，爭議不斷，而前立委、國民黨中評委陳宏昌近日公開質疑國民黨「為何提名一個整天打麻將、吃喝玩樂又抱女人的人當總統？」再度掀起波瀾。陳不但遭到國民黨火速開除黨籍，韓辦也揚言三日內不道歉將提告，陳則堅持沒有說錯，並強硬回應韓花天酒地的事實，若希望得到法院認證，他願意奉陪，顯然對於黨紀與官司的雙重壓力，毫無畏懼之心。

總統是國家領導人，因此參選人的大政方針、國家願景及執行力，皆應接受民眾的檢驗；另一方面，個人的隱私、品德與舉止，無論陳年往事或是現在進行式，也都應該攤在陽光下。誠然，若是相關爆料舉發係為無中生有，蓄意中傷，則政黨以黨紀伺候，或當事人提告，乃是捍衛自身權益的合理舉措。然而，若外界所爆之荒唐事，即便當事人都曾公開承認，則當事人及其政黨向選民認錯道歉，徹底反躬自省，方為獲得民眾諒解的最佳應對之道，實在不必在法律上徒生紛擾，浪費社會資源。何況人非聖賢、孰能無過，縱然有過年少輕狂的迷惘歲月，若今日能夠檢討改過，反而可以成為一段勵志的佳話。因此，參選人對外界的責難爆料，若果問心無愧，則可視為佛家的逆增上緣，益經試煉，愈是可以洗滌心靈之污垢。

不過在此一風波中，吾人看到的並非個人私德之枝節爭議，而是陳自承力挺護台主權的總統參選人。亦即國民黨係以他在小英身邊卻貶抑本黨參選人為由，予以開除黨籍之處分，但吾人更關注的是，其之完整說法是，為了中華民國政權，百姓要睜亮眼睛，台灣絕對不能變成香港第二，更稱讚蔡英文是愛護台灣、守護主權的總統。坦白說，陳若只是以湧蓮寺主委身分對前來參拜的蔡英文總統說客套話，應該只會提及一些高票當選、心想事成的空泛祝福，不會具體提到台灣不能變成香港第二，以及愛護台灣、守護主權云云。由此可見，其談話的重點顯然在於誰能守護台灣主權，私德之議題只是更加凸顯其之憂心罷了。此所以他接受媒體專訪時表示，為了台灣的將來，必須要站出來講出良心話，尤其韓國瑜進去北京派駐香港的中聯辦，更讓台灣人「著驚」，台灣千萬不要變成香港第二。如果韓國瑜「有幸」當選總統而走這路線，中華民國就此消失，這就是目前老百姓最大的擔心。

在明年總統大選時如何守護台灣主權，才是主旋律。而陳宏昌之言，不僅反映廣大在這塊土地安身立命民眾的心聲，甚至也點出了知識藍、經濟藍、淺藍等理性藍營人士的共同焦慮。這種焦慮的共同根源，來自一個日益高漲與強大的十三億人的民族主義與紅色中國，對於全球和平與民主的威脅，而香港、台灣不幸的處於震央所在。這個十三億人的民族主義與帝國包含了許多過去霸權未曾擁有的邪惡力量。首先，中華民族主義與帝國擁有雄厚的國力作為支撐，無論對內鞏固統治，或對外與西方世界對抗，經濟成長與軍事擴張，皆為中國夢的美麗泡泡。其次，此一帝國具有民族主義、意識形態以及歷史仇恨作為動員的能量，侵略性更甚於以往的帝國。再者，其民族主義與愛國主義具有狹隘的意涵，對外國的歷史仇恨情結絕不會隨著時間消逝而淡化，日本、美國更是永遠的頭號假想敵，中共一旦遇到內政的瓶頸便會挑起民眾的仇外民粹；但是對於相同國族的人，即便是透過不斷的權力造成數千萬中國人死亡的毛澤東，至今仍是民族偉人。

更嚴重的是，中華帝國反對民主自由人權等西方民主及普世價值，標榜中國特色，其實就是封建王朝加上社會主義意識形態及數位統治，而成為專制獨裁的進階版。因此，當前的霸權矛盾不僅是經貿與地緣政治的對抗，更在於民主與專制之間制度與價值觀的衝突，加上彼此擁有史無前例的龐大人口與經濟規模，一旦衝突由冷戰變熱戰，勢必成為人類世界的一大劫難。對台灣而言，拒絕中國併吞，才能安身立命，確保民主自由的生活方式，而目前情勢之險峻，確實到了連理性的藍營人士都不得不挺身直言的時候了。

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