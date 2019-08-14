自由廣場》閩南語認證考的不同意見

◎ 陳薇文

有讀者投書「談閩南語認證考試的高缺考率」一文，個人有小小淺見：

一、完整的語言能力需具備聽、說、讀、寫四項綜合能力，在台灣，幾乎所有外語能力測驗均考這四項能力。母語的傳承固然在溝通，但沒有文字、單靠口語流傳的語言，很容易就會滅絕。很多原住民語早期在沒有文字記載下，已悄然消失，令人遺憾。因此納入書寫能力認證，避免閩南語步入早期原住民語滅絕的後塵，應屬允當。

二、「聽寫台羅拼音」絕對不是像該文作者的認知：實用性偏低，正相反，台羅拼音實用性超高。

由歷史的觀點來看，從最早的「新港文書」以羅馬字記載平埔族的土地契約；基督教長老會以白話字（POJ）聖經傳教，同時教導文盲學會白話字，能讀聖經、能讀書，能寫字做記錄；羅馬拼音其實相當實用。教育部制定的「臺灣閩南語拼音方案」及「臺灣閩南語推薦用字」正是「書同文」的理念，是台文書寫文字標準化的工具。

由實用性的角度來看，台羅拼音書寫容易，只要字念得出來、聽得出來，就拼得出來；台羅書寫快速，寫一個漢字的時間可以寫好幾個台羅；台羅拼音能清楚記載地方腔調特色，舉凡宜蘭腔、永靖腔、鹿港腔、關廟腔等，用台羅拼音都可以很寫實的呈現。

從語言傳承的觀點來看，只要學會台羅拼音系統，連法國、美國等外國人，都可以快快樂樂學台語。一種語言愈多人會用，就愈不容易滅絕。台羅讓外國人都可以說台語，有何不實用？筆者反倒認為台羅拼音只考五題，太少，應該多考些才對。

三、根據筆者應考當天觀察，在考下午場的聽、讀、寫時，筆者考場隔壁整個考場只有七名考生，因為那是最後一間考場。該文作者是否在報考日期最後一天報名，所以被排在口試最後一場的最後一間考場，導致缺考人數多的錯覺？在教育部還沒有公佈缺考率之前，實不宜輕率下結論。

（作者為國小英語教師，台中市民）

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