自由廣場》駁環團停建鳥嘴潭人工湖之議

◎ 張炎銘

環團在立法院召開記者會，認為烏溪鳥嘴潭人工湖距離草屯垃圾場太近，呼籲停建該人工湖，個人不以為然。

鳥嘴潭人工湖全部完工後，主要提供彰化地區每日廿一萬噸、草屯四萬噸民生用水，以取代目前大量抽取地下水，並可防制地層下陷，有其必要性與不可替代性。況且，人工湖取水口是在上游地區，已通過環評審查，歷來水質檢測也都符合標準，怎能說停就停？

當然，環團的顧慮，相關單位不能視若無睹。上策是環保署協助地方遷移垃圾場；中策是在垃圾場與人工湖之間構築防水牆，以消除民眾疑慮；下策則是在人工湖周邊加鑿觀測井，以加強該地區地下水的監測，防患未然。但環團誇大其詞，說甚麼會讓民眾「飲毒水」，要求停工，是否因噎而廢食？

從水利專業觀點，人工湖完工蓄水後，湖水的水頭壓力高，自然會防止四周地下水向湖區流動，而後續自來水處理，更能保證用水安全，難道環團不以當地居民健康與國土安全為念，贊成當地繼續抽用地下水？

環團的訴求，有時讓人疑惑。例如，為了水質安全永續，湖山水庫完工後，照理，水庫集水區應列為水質水量保護區，但因居民反對，部分鄉鎮還未能劃設，環團可曾置一詞或協助水利機關？鳥嘴潭人工湖還未完工，居民已要求不要列為水質水量保護區，環團若真在乎水質，是否該協助說服當地民眾，劃入保護區，來共同維護水質安全？

（作者曾任水利署組長，著有《閱讀水庫行腳臺灣》）

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