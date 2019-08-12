自由共和國》馮光遠／從博恩被批判的「幽默」講起

馮光遠／作家

曾博恩，一個挺有喜感的單口相聲演員，因為把鄭南榕自焚之事當玩笑講，引發眾怒，不但丟了主持人工作，最後還出面鄭重道歉。

博恩是個很好的單口相聲演員，我知道，因為二○一六年他參加「卡米地喜劇俱樂部」的相聲演員甄選，我是評審之一，我給他最高分；而博恩後來的表現，證明他的確是玩喜劇的料。

問題是，台灣的「喜劇環境」，尤其是沾到政治的喜劇創作，先天體質不良、後天營養失調，博恩在這個圈子裡力爭上游，原本在國外汲取到的養分，根本禁不起台灣大環境的快速耗損。前面講過，幽默、搞笑在台灣，先天體質不良，因為幾十年來黨國教育鮮少教導一代一代的台灣人何謂正義，沒有正義之眼，哪裡看得出政治的荒謬與惡質；後天營養失調，因為台灣流行的淺碟文化，使得大家習慣吸收耍嘴皮子的制式逗笑，無感於那些kuso得好笑、且理得出脈絡的上乘作品。

須知，喜劇，尤其是有著社會、政治批判企圖的嘲諷喜劇，跟任何創作一樣，有其文法，也極端需要來自各個領域的養分，所以好的喜劇，不只講究形式，深刻的內涵更是必須與形式相輔相成。

就舉最新、來自美國的例子。

八月上旬，十三小時之內，在美國德州艾爾帕索市，以及俄亥俄州代頓市，分別發生死亡人數二十二人、十人的殺戮事件。隨後幾天，這兩件悲劇成為談話性節目重要話題，當然，其中包括喜劇型的談話性節目。

批判性搞笑的大咖主持人崔佛．諾亞（Trevor Noah），就在他的現場節目「每日秀」談了這悲劇，而且過程中，照例得到觀眾的掌聲、笑聲，可是諾亞製造出來的笑點，主要來自他摘錄一些社交媒體上讓人搖頭的評論，來自他針對經常發表歧視性論點的川普總統所做的嘲諷，更來自他對結構性問題如擁槍法案的質疑，等等。

比方說，諾亞挑出某則社交媒體上試圖淡化殺戮死亡人數的貼文，該文謂每日因車禍、疾病死亡的人數，其實也不遑多讓，諾亞就直指這推文犯了「時機」（timing）上的錯誤，他說，「講這些，時機不對，就好像你在喪禮上，竟然提及往生者還欠你錢。」現場傳出笑聲，可是我們知道，笑聲並不是針對殺戮事件，針對的是因此事件而觸及的一些評論。

這就是我所謂的「文法」，再怎麼搞笑，我們都不該針對弱勢、悲劇、禁忌等內容或人物做文章。諾亞在節目裡還強調，如果一個人針對殺戮事件，竟然還能做出讓人不解、甚至生氣的評論，他對這種人感到失望，因為，這種人缺乏做為「人」應該要有的基本質素。

這就是了，如果我們心懷憐憫、有同理心，我們在開玩笑的時候，是不是會儘量避開他人的苦痛、難言之隱，避開也許只是他們不想被觸動的尷尬？

搞笑，從來不是件容易的事，前面講過，因為過去幾十年根深柢固的黨國教育，培養出一種勢利的價值觀，因階級、財富、性別（向）、家世、學歷而起的各式自負、訕笑與嘲弄，最後，竟然也可以融入台灣莫名所以的嘲諷文化。

因此，以黨國勢力構建出的傳媒、娛樂體系，挾其反共反獨的一貫內涵，主導著台灣檯面上漸次萌芽、企圖以幽默方式進行的社會、政治批判文化，影響所及，我們看到，甚至在兩次政權輪替之後，年輕的搞笑文化依舊還是非常黨國。

舉個例子，民進黨陳水扁執政，從李登輝執政開始的（政治）嘲諷文化，出現大量模仿秀及搞笑批判，從總統、副總統以降，他們都成為藝人或媒體人模仿揶揄的對象，一時之間，台灣的民主似乎因為百無禁忌而進入新局面，那些被嘲笑批判的執政者倒也謹守民主遊戲規則，鮮少興訟止謗。

可是在二次政權更替之後，同一批藝人、媒體人，卻立即自動噤聲，馬英九與金溥聰，是多麼愚蠢、可笑的一對寶，更別提他們戕害民主體制的罪行，要是在其他民主國家，於媒體、娛樂圈而言，這些根本就是「天上掉下來的禮物」，可是，有人模仿馬英九嗎？有人敢把金溥聰編入劇本嗎？

政治嘲諷這類的搞笑文化，文法始終存在，紅線也從來沒有少過，問題是，如果一個社會缺乏這方面的創作，就很難從練習中獲取教訓、精進作品。所以，我不認為博恩因為這次誤入雷區，他就要停止搞笑創作，因為也許他對政治的演進、對正義的捍衛、對言論自由的拿捏，其理解還沒有非常成熟，可是，搞笑的面向何其多，某條路上踢到鐵板，不意味著其他道路也充滿荊棘。

總之，言論自由，一直是台灣引以為傲的民主成就，在這次的爭議裡，也有人以「言論自由」做為此事的衡量標準，可是，我倒想跳出這個思維，因為，崔佛．諾亞前面說得好，「身為人應該要有的質素」這標準，似乎更是一把簡單、放諸四海皆準的尺。

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