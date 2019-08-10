自由廣場》評「整合國民黨需要非常手段」

◎ 陳安

韓天時報發出檄文，社論標題假託「整合國民黨需要非常手段」，真實意圖是在動員韓粉禁衛軍起義，逼吳敦義交出黨主席權杖。

倒戈勤王首先要師出有名，檄文給吳敦義套的罪名是整合團結不力，從吳敦義託稱「沒有郭台銘電話」來看，似乎並不是完全冤枉他。問題是吳敦義是否真的沒臉求郭董，還是別有不可告人的圖謀（比如換柱2.0之類的），就只有他和老天知道了。

眼看「郭柯王」聯盟從眉來眼去發展到幽會挑情，韓國瑜也從犯愁到急眼了，先演一齣撤換紅媒造神主管的戲碼，再來一招釜底抽薪，設定一個前提：假如吳敦義不能勸退郭、王，就要求他提前辭掉黨主席，以利韓國瑜競選總舵統一事權，全面應戰。

吳敦義當然也有委屈，初選過程已經體貼入微量身定做了，還要涎著老臉張羅募款籌糧，為的不過就是分享一丁點的權力，誰知韓總猶不知足，硬是要他負責擺平早已得罪的郭、王，豈不是強人所難？當吳敦義只不過抱怨一句「整合的責任在韓某」時，韓立即變臉逼宮，暗示他走人。

事情發展至此，韓國瑜一點不認為自己有責任，反而指責吳敦義「難辭其咎」，「如果實在無能化解，則基於勝選考量，當務之急是採取整合黨部與總統候選人的非常手段。」意思是叫他辭主席由韓接任，或者至少請假再由韓兼第一副主席代理。

吳敦義會不會在壓力下屈服還不知道，一個老謀深算的大內高手，落得兔死狗烹的下場，也算是引狼入室自作自受。當吳敦義利用全代會修改黨章「總統不兼黨主席」時，外界就已看破他的老天真手腳，有時權力慾望真的會蒙蔽正常心智，試想，韓國瑜一旦當選總統，把黨章改回來還不是易如反掌，豈會容你用光桿主席指手畫腳？

難得的是，挺韓總司令部也承認「整合兩個系統的另一個必要性原因，是國民黨黨部和韓國瑜競選總部都殘弱不堪，人才、經費和鬥志都欠缺，個別都無戰力可言。」

問題是，從韓國瑜每天焦頭爛額疲於奔命來看，為什麼多兼一個主席頭銜，就「人才經費戰力」都統統有了呢？莫非是有一支外掛兵團準備好入駐了呢？由此來看，郭台銘所擔心的「國台辦代理人」覬覦黨主席大位，似乎不是杞人憂天，共產黨寄生國民黨的時代排上日程了嗎？

（作者為資深新聞從業人員，新北市民）

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