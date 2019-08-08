自由廣場》觀光市場的洞補不完

◎ 梁雅琪

針對交通部的「擴大秋冬旅遊獎勵計畫」，學者批評治標不治本、業者認為應擴大補助外國客，但實際上觀光產業包羅萬象，除了加強景點基礎建設、補助旅行業飯店業、補助自由行遊客等不知道花了納稅人多少冤枉錢的方式，中央政府到地方政府似乎從不曾深思該如何提升台灣的「旅遊吸引力」。

規劃旅遊考慮的要件不外乎自然資源、基礎設施、接待服務、花費、安全度、衛生等，近年來更多了環境永續、行動網路普及度等概念，試問，台灣在哪幾項最有吸引力？日本以有禮聞名、法國是將文化藝術融入生活、泰國的古蹟廟宇、義大利的世界遺產，發展觀光必須要找出自身優勢才會有市場競爭力。

世界上每個角落最不可能被取代的是「人」，到一個地方旅遊，有人述說地方故事、有人料理傳統美食、有人介紹地方信仰、有人…，惟有自己了解並愛惜自己的土地，才能發自內心去傳達這些感動人的點滴，但這跟「擴大秋冬旅遊獎勵計畫」的補助方案一點關係都沒有，說實話，觀光政策代表一個國家對旅遊的認知及重視度，這種撒錢補助遊客、旅行社或飯店的方式根本對發展觀光一點幫助都沒有。

身為高雄人，我最推薦的旅遊方式是自駕（因為方便）、最推薦的景點是六龜（山景實在很美）、最推薦的美食是鹹酥雞配啤酒（平價消費但非常享受）、最推薦的體驗是藍染（不會失敗）、最推薦的伴手禮是杉林葫蘆小夜燈（民俗技藝加創意），我常問朋友能否舉三個故鄉最吸引你的地方，能說出來的實在不多，如果中央能從培育地方人才這種務實的角度看觀光，就算這些人沒留在地方，對觀光發展也一定會有幫助，那或許，台灣旅遊市場能更精緻永續。

（作者業商）

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