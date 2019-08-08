◎ 何華國

台灣民眾黨似為了選舉的考量，由柯文哲臨時登高一呼所湊合。這與目前國民黨和民進黨的成立，多經歷過一段呼朋保義的奮鬥過程，顯然大不相同。該黨未來會成為柯文哲的一人政黨，似乎是可以預料的。對於楬櫫政黨價值理念的黨綱，該黨僅以寥寥七條帶過，又似讓人看不出該黨具體的政策走向。

台灣民眾黨黨綱最令人眼睛為之一亮的，應該是其基於黨員普及化原則，允許雙重黨籍，不收取黨費。就這一點而言，該黨未來應該是個相當柔性的政黨。該黨全部七條的黨綱中，有關黨員的資格、權利和義務就佔了三條。顯然在國家治理方針相關的內容，就相對薄弱。

該黨黨綱提到要為台灣的整體利益及民眾的最大福祉而努力，並確認民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營之台灣價值得以具體實現。這樣的台灣價值沒有人會反對，但這種抽象層次的台灣價值未知和國民兩黨有何不同？

另外該黨黨綱主張政府應秉持「民意、專業、價值」三項施政準則、落實開放政府、全民參與及公開透明的運作方式，並以清廉、勤政、愛民為從政守則服務國家社會。這樣的施政準則，也同樣看不出特別的亮點。

該黨認為內政上應強化國家治理以興利除弊，對外關係上則採取務實路線，以爭取台灣最大之生存空間，確保主體性。這樣內政外交的治理方向，似乎也讓人民無感，很難看出它要把國家帶往甚麼方向。

從對台灣民眾黨黨綱的檢視，我們可以清楚看到由於該黨的倉促成立，黨綱內容似未經過充分的研討與論辯，因此所提出的政策綱領就欠缺與現有政黨具有明顯的區隔性。如果只是為了選舉而成立政黨，而缺乏獨樹一幟的治國理想，則萬一該黨選舉失利，會不會跟著泡沫化，倒是十分耐人尋味的。

（作者為嘉義大學退休教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法