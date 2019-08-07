自由廣場》民眾自我藥療 創造三贏

◎ 黃金舜

根據健保署統計，一○八年度健保總額首度突破七千億大關，而近年來健保收入成長不及健保總額，一○六年我國健保成本及收入首度出現短絀，達到負九十八億元，一○七年已達負兩百五十億元。有鑑於此，建立民眾自我藥療觀念、培養民眾珍惜健保資源觀念與正確用藥知識，實屬當務之急。負責任的自我藥療，是指在藥事人員指導下取得非處方藥，緩解輕微、短期的症狀或不適，或者治療輕微的疾病。

民眾自我藥療的推展以各個面向來看，將有許多深層的正面連鎖效應。

節省民眾前往醫院就醫的時間成本：若只是輕微的不適症狀，可就近尋求社區藥局專業藥師協助，藉由非處方藥物的治療，緩解症狀。此舉不僅解決民眾往返醫院就診舟車勞頓之不便、節省排隊候診領藥所耗費的時間與交通成本，更可降低民眾因赴醫院就診感染病菌的風險。

改善醫病供需失衡情況，優化醫療服務品質：全民若養成自我藥療的觀念，減少不必要的看診，將可大幅降低門診量，不僅能大大地改善醫師超時、超量過勞的工作環境，醫護人力不足的狀況也將獲得改善，醫師有較充裕的時間診療治療重症病患，使醫師專業發揮最大效益，全民將獲得更優質的醫療品質。

運用藥師專業，把關民眾用藥：目前全國社區藥局八千多家，遍布全國、深入每個社區，利用社區藥局可近性、便利性的優勢，由藥師發揮藥學專業，運用豐富的藥學知識，避免藥品選用不適當、劑量不適當、藥物交互作用、重複用藥等，是民眾自我藥療的最好幫手，為民眾用藥安全把關！

醫療人員專業服務的提供，受到合理的回饋：在健保總額支付的制度之下，每年醫療費用額度固定，民眾使用醫療服務後，會以點數方式支付給院所，使用人數一多，點數的價值就會下降，進而影響實際給付。自我藥療的推廣，能讓健保醫源分配適當，醫護人員將能得到合理的回饋。

借鏡日本藥妝盛行，創造我國製藥產業的蓬勃發展：我國擁有不輸國際的製藥水準，自我藥療的發展除了帶動國人消費非處方藥的市場，若我們能在國際上創造如同到日本觀光必買藥妝的風潮，帶動非處方藥市場商機，藉此提升我國生技製藥產業的成長動能與國際競爭力！

期待未來，透過政府及醫藥單位的攜手合作，真正落實自我藥療政策，以達到合理控制醫療支出、減少醫療資源浪費的目的。民眾自我藥療，將創造全民、政府、醫藥人員三贏！

（作者為台北市藥師公會理事長）

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