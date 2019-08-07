自由廣場》評吳崢萬言書 談時代力量

◎ 施喻琁

最近時代力量前發言人吳崢對黨路線爭議發表萬言書，筆者曾擔任時力立法院黨團內政委員會助理，後來因「道不同不相為謀」放棄提名參加彰化縣議員選舉及退黨。對於吳的時力五大問題有不同看法。

首先，在權力結構方面，「時代力量」意思應是選舉公報主張：台灣邁向新政治，共創屬於人民新「時代」；做為向全民開放平台，讓各種進步社會「力量」匯集。可惜四年下來，台灣依舊停留在舊政治，進步力量分散，致使時力走向泡沫化。「是否當小綠」是假議題，就像洪慈庸所說，台灣是兩黨政治，主權傾向獨立，選民自然貼上小綠標籤。選制如果不採用比例代表制（多黨制），時力只能在藍（統）綠（獨）兩個穩定政黨集團中當小綠，很難走自己的路。另外，時力在黃國昌黨中央時期是黨政合一，馮光遠才會暗諷「國運昌隆」黨。黃之後因罷免案及新北議員全軍覆沒，權力式微，才走向邱顯智黨中央黨政分離時期。

其次，在黃國昌和時力關係方面，時力等於黃國昌是民眾普遍認知，因此時力（黃國昌光環）和親民黨（宋楚瑜光環）一樣淪為一人政黨，難怪黃一句「時力若當小綠就離開」即讓黨分崩離析。從黃到邱，時力路線明確，就是走自己的路，不過行不通，除非是將藍綠光譜導向左右路線，才能走出第三條路。

第三，在小綠魔咒方面，台灣因採用「單一選區兩票制」，選區立委非ＫＭＴ即ＤＰＰ，時力如果貿然在現任ＤＰＰ立委選區提名，恐將因大小綠之爭，讓ＫＭＴ得利（奪得八十六席），「今日香港、明日台灣」不遠矣。故時力應以黨對黨進行協調，協調不成，以民調決定地方選區最強人選。此外，可與其他保台抗中政黨共提不分區立委名單，或提比例代表制修憲案，才能擴大第三勢力版圖。

第四，在時力與柯文哲方面，時力似乎是忘了四年前是靠著青年世代對國民黨執政者強烈不滿和進步價值崛起。黃國昌很可惜，擔任黨主席期間，沒能讓各種進步社會力量匯集在時力（向全民開放平台），開創台灣新政治，反而深陷對柯矛盾泥淖中。

最後，在總路線檢討方面，目前政府體制和選舉制度依舊，取代國民黨成為第二大黨是不可能的，時力應：一、翻轉藍綠導向左右；二、啟動政府體制及選舉制度修憲，朝向德國聯立內閣制；創造台灣新政治，才能免於泡沫化命運。

（作者曾任立法院時代力量黨團國會助理，現任職教育界）

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