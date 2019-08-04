自由廣場》韓口號的數據真相

國民黨八年悶經濟 民進黨三年大轉機

◎ 張維光

國民黨提名總統候選人韓國瑜市長日前批評「蔡英文執政三年，倒退三十年」，但是經濟數字會說話，民進黨小英政府執政三年，不但比國民黨馬政府八年的「悶經濟」（中國時報用語）表現更好，且刷新多項史上最佳紀錄。

一、就業薪資方面：二○一九上半年平均失業率3.68%創十九年來新低；小英任內每月基本工資從20,008元調升到23,100元，基本時薪由120元調到150元，三年調幅相當於馬政府八年調幅；二○一八年平均每月經常性薪資（不含年終獎金、加班費）首度突破四萬元；月收入不滿三萬元的低薪族在小英任內下降一成。

二、產業升級方面：台灣與德國、美國、瑞士並列為全球四大超級創新國（世界經濟論壇WEF「二○一八年全球競爭力報告」）；推動五加二產業創新，造就「智慧機械」、「物聯網」兩個新兆元產業；發展綠色能源產業，三年內太陽能發電量成長幅度超過二倍。

三、招商引資方面：二○一九年吸引台商回台投資金額超過五千億元，迎來史上最大台商鮭魚返鄉潮，預估可創造約四萬四千個本國就業機會；僑外對台投資金額，小英任內平均每年100億美元，是馬政府平均542億美元的二倍；二○一八年台灣對中國投資佔台灣總對外投資比重從馬政府的七成下降到四成，避免把所有雞蛋放在同一的籃子裡。

四、出口貿易方面：小英政府三年出口年成長率平均5.8%，是馬政府任內平均2.8%的二倍；二○一八年對美國、歐盟出口金額創歷年新高；二○一八年台灣農產品外銷亦創二十年來新高，二○一九年上半年水果外銷出口值42.3億元更打破過去二十年全年紀錄，超過二○一八年全年水果出口值40.2億元。

五、財稅金融方面：二十年來第一次，年度財政沒赤字，二○一七年及二○一八年連續兩年有賸餘；小英任內股市萬點以上歷時最長；小英任內減稅，社會新鮮人年薪40.8萬元（月薪三萬元以下）、雙薪家庭年薪81.6萬元、雙薪四口之家（扶養二名五歲以下子女）年薪123.2萬元，可免納所得稅。

希望韓市長批評時能提出具體數據，與執政黨進行良性的競爭，而不是一味地喊喊口號唱衰台灣經濟。

（作者現任民進黨政策會副研究員）

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