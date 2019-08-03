自由廣場》一滑就滑進統一戰線了

◎ 何健銘

八月一日柯文哲正式宣佈將組成「台灣民眾黨」，取用日治時期對抗日本殖民統治的民族運動家蔣渭水先生所創建的政黨之名，其欲塑造自己為「蔣氏」傳人的心態不言可喻。另一方面，時代力量茶壺內的風暴終於浮上檯面。面對黨內與民進黨合作或走出自我道路的爭執中，林昶佐為此宣布退黨。正當眾人一片手忙腳亂同時，想必中共統戰部應該是最高興的。

統一戰線做為共產黨三大法寶之首，其目標固然是爭取各方勢力，打擊其主要敵人。更進一步的，就是要對敵人進行分化。毛澤東在對日抗戰時確立了統戰的基本綱領。其中一點就是分化策略的運用。他在〈目前抗日統一戰線中的策略問題〉一文中提到：「頑固勢力……現在分為降日派和抗日派，以後還要逐漸分化……利用他們的矛盾，採取分別對待的政策……」。而〈論反對日本帝國主義的策略〉中則主張：「把極少數的打擊目標驅逐到狹小的孤立陣地上」。此外，為了達成終極目標，統戰原則可以做出各種調整甚至妥協，任何可行手段、可用角色，都可以是統戰所使用的工具。

時力自創黨以來，就一直面臨與民進黨競合的路線之爭。黃國昌固然有其理想性，但是在共產黨步步進逼、世界局勢劇烈變動，以及黨國體制遺留下盤根錯節的體制弊病下，穩中求進或許才是維持中華民國（台灣）這部機器繼續運作的最佳策略。過度堅持己見，反而會成為共產黨用以打擊台派的資本。而柯文哲以「白色力量」自詡，希望可以打下自己的政治江山。但是他對中國一廂情願的認知，反而「主動」成為共產黨戰線的協力者。

總而言之，統一戰線為了達成最高目標，不僅是收編、培植同路人，連敵人也可以是他們「利用」的對象。其對應之道，便是「台灣抗共統一戰線」：不分你我、主張等，我們唯一的共同敵人，就是中國共產黨。

（作者為教會行政助理）

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