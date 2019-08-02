自由廣場》第三勢力狂想曲

◎ 王開茵

柯文哲力組「台灣民眾黨」，一般推測意在培植柯家軍，同時搭配郭台銘，形成一股第三勢力，試圖在總統大選拉下蔡英文與韓國瑜。

其實台灣並沒有第三勢力的空間，柯的妄想或許可能短暫開花，但他的黨能存在多久，對他也是充滿考驗。

台灣並不是沒有第三勢力，但都曇花一現，難成氣候，李登輝在位時，逼出一個新黨和親民黨，當初在立院也是有多達十幾二十席的立委席次，但盛況安在？李登輝卸任後，也逼出一個台聯黨，初期在立院也有十多席立委，現今也蕩然無存；民進黨獨派大老彭明敏與李登輝競選總統失敗後，和美麗島系分裂，另組「建國黨」，當時黨內也有多位立委，如今幾近銷聲匿跡；洪仲丘事件和太陽花運動之後，也逼出了一個時代力量，在立院佔有多個席次，如今也風雨欲來，林昶佐昨天退黨就是一個警訊。

台灣沒有第三勢力存在空間的原因，其實是因為台灣的經濟、內政、外交等並沒有多大問題，誰執政都一樣，但最大的問題就是兩岸，這牽涉到國家主權的存亡，國民黨親中，民進黨反中，藍綠兩黨把兩岸問題拉到最緊繃，任何第三勢力都沒有模糊的空間，要講親中、友中、兩岸一家親，比不過國民黨；要講反中、維護主權，也比不過民進黨，最後都會被吸納。

或許有人說，第三勢力的中間路線選民也不少，他們不管統獨，但畢竟有限，最多只有兩成到三成，而且最大問題是不可掌握，既無組織，也沒有基本盤可言。從選舉經驗來看，藍綠兩黨不必努力就各有基本盤三成以上的選民，第三勢力要拿下全部的中間選民，與這兩大黨抗衡，必須付出事倍功半的代價。

所以，常常有人說，柯文哲可以拿走蔡英文的選票，郭台銘可以拿走韓國瑜的選票，可是同樣的道理，蔡也可以拿走柯的選票，韓也可以拿走郭的選票，那柯郭的中間路線、第三勢力還有多少空間，是可以算得出來的，而這也就是第三勢力一直無法在台灣生存的原因，歷史殷鑑，斑斑可考。

（作者為自由業）

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