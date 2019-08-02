自由廣場》蔣渭水？後藤新平？

◎ 葉建良

柯文哲組黨，傳聞了一年，終於實現，連黨名都是一年前的舊聞。這也難怪，柯文哲為了極大化連結蔣渭水，連黨名也抄襲得毫無創意。

想起蔣渭水在日本時代，勇於對抗殖民統治當局，他先是參加同化會，主張日台融合的內地延長主義；轉變成為台日有別的本土運動者、民族運動者，反抗者的路線愈來愈鮮明。他為了理念，被日本政府下獄多次。反觀柯文哲，對於台灣價值、國家意識多次嗤之以鼻，自詡為務實主義者，對於壓迫台灣獨立地位的中國政府隱忍以對；這樣的人以蔣渭水的傳人自居，或許是後現代主義之道德相對論所孕育的奇葩。

柯文哲若要比附日治時期的醫生從政者，以他所標榜的務實路線，找上蔣渭水這樣的理想主義者是比擬不倫。有一位更適當的人選，柯文哲或許不認識，也或許他不敢提吧。我說的是後藤新平，他建設上下水道，大幅改善公共衛生；精確調查戶口及土地，發展產業；著力於道路、鐵路、港灣等交通建設。在他擔任台灣民政長官任內，實現台灣財政自主，奠定台灣現代化的基礎。另一方面，他透過台灣舊慣調查會了解台灣的民情，恩威並施，有效鎮壓了台灣人武力反抗運動。據說，他歸納出治台三策，是日本殖民統治台灣的方針：第一，台灣人貪財愛錢，可用利益誘惑；其次，台灣人貪生怕死，可用高壓手段威脅；第三，台灣人非常愛面子，可用虛名籠絡。柯文哲鼓吹的務實路線，不談理想、正義，不也正是基於他對台灣人民族性的相同判斷嗎？

然而，柯文哲的事功，顯然和後藤新平沒得比。舉幾件大眾矚目的政見：選前信誓旦旦要徹查的五大弊案，無聲無息；社會住宅完成率偏低。唯一可以自豪的是還債，然而稍有財政概念的人都知道，政府如果財政收支良好，舉債根本不是問題，都市建設成功，自然有收入還債。問題還是在於柯文哲擔任台北市長沒有願景，無法善用年輕族群對他的厚望，帶領台北市脫胎換骨。就以年輕世代迫切面對的氣候變遷、能源轉型來說，台北市在他領導下做了什麼？看看鄰近的南韓，首爾市長朴元淳有鑑於日本福島海嘯的教訓，以及韓國境內為了建設從其他區域輸送到大城市的輸電設備所產生的區域不正義現象，具體提出「省掉一座核電廠的電」的目標，且在兩年內達成！反觀柯文哲，不僅不敢在核電爭議表態，更利用機會，放冷箭射向中央政府。沒有願景，只會嗡嗡嗡的領導者，市政如何走出新局呢？

柯文哲比蔣渭水、後藤新平？想起日本時代台灣人的一句話「辜顯榮比顏智，番薯簽比魚翅，破尿壺比玉器」（顏智是日本時代甘地的譯名）。

（作者為退休督學）

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