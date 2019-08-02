自由廣場》2020有看頭

◎ 莊勝榮

八月六日柯文哲要組台灣民眾黨，除了搶攻立委席次外，當然他這隻母雞就是扮演帶小雞的角色，也就是當總統候選人。由於是剛成立的政黨，沒有上次總統或立委得票數，依選罷法規定，無法自行推薦總統副總統候選人，如果由他黨推薦，那失去政黨主體性及成立民眾黨的意義，因此，只能靠連署廿八萬人，來取得總統參賽權，這廿八萬人對柯文哲而言，是不高的門檻，反而可以邊連署邊競選，激發支持者的熱情，辛苦事變成好事。

國、民兩黨已提名候選人，民進黨由蔡英文角逐連任，國民黨由韓國瑜挑戰大位。由於兩黨初選中，有改規則因人設事，令人詬病的弊端，初選的公正公平性受挑戰質疑，激發失敗者師出有名的動能。目前民進黨初選落敗的賴清德在休養生息，沒有挑戰的意願。可是國民黨方面，除了退出奇奇怪怪初選的王金平，要挑戰人生最後一戰外，初選失敗的郭台銘動態未明，究竟是自己選總統，或搭檔選副總統，或看劇情的演變有無換柱第二版，換人上場，甚或不選，都牽動國民黨的神經。

二○二○年，比起前幾次總統選舉，要有看頭，選民多幾種選擇，而不是非藍即綠，這也是上天的安排。選民更應珍惜慎重選舉，而非人云亦云，爽就好。相信聰明的選民，已經悄悄的在分析，各組候選人的優劣點了，這是好事，大家就繼續評論他們的亮點跟罩門吧！

（作者為律師）

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