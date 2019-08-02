社論》詭譎多變的二○二○

二○二○，柯文哲不會缺席，「台灣民眾黨」八月六日成立，立委選舉列為重點目標，而當天是蔣渭水和柯文哲的生日。二○二○，好戲連連。國民兩黨初選，各有難念的經。兩大黨不正常，第三勢力就正常嗎？社會大眾正要開始檢驗。柯文哲指出，台灣在兩千年以後的總統都做不好，很大的理由是當總統的人都沒有經過訓練；要擔任國家的重大職務，完全沒有經過訓練就要去接，是很大的問題；因此要有經驗、經過訓練的人，才能接任。抽象來說，話是沒錯；具體而言，也不盡然。

「要擔任國家的重大職務，完全沒有經過訓練就要去接，是很大的問題」，言之有理。但，當前誰符合資格？以及，符合資格便能受到青睞嗎？民主政治畢竟不如威權政治，人才培養可以按部就班、循序漸進，一如中國的一黨專政，乍看之下幹部養成有其系統，只不過，黨性堅強的挑選標準，政治正確緊跟上意，結果是劣幣驅逐良幣，還是良幣驅逐劣幣，是個問題。民主政治講究自由競爭，只要抓住社會脈動、抓住民之所欲，就有機會擄獲選票，就有機會榮膺重任。一如自由市場，政治人才開放競爭，不能說一定可以驅逐劣幣，但良幣還是大有出頭機會，而且，這樣的機制較能確保主權在民，民選首長最多兩任，天縱英明也有任期制。

當然，民主政治也不是不能講訓練，只是，那種訓練基本上是自我努力，或者，由所屬政黨安排磨練。以我國的經驗來看，李登輝曾任政務委員、台北市長、台灣省主席、副總統，行政資歷豐富。陳水扁由台北市議員、區域立委、台北市長而邁向總統之路，首開民意代表與行政首長兼備的資歷。馬英九由總統府副局長、研考會主委、國大代表、陸委會副主委、法務部長、政務委員、台北市長而坐上大位，中央與地方的資歷都有。蔡英文由國安會諮詢委員、陸委會主委、不分區立委、行政院副院長，第二次競選總統終於如願以償。四人有一個共同點：都曾主導過大型政黨。他們承擔總統職責，從政背景對其治國表現，顯然不無影響。例如，李登輝曾走遍台灣，陳水扁有群眾魅力，往往得以乘民意之風而渡過難關；馬英九、蔡英文的教授性格，以及較少接觸基層，導致社會溝通經常事倍功半。

如果從柯文哲所言來檢驗，他自己其實也缺乏訓練，政壇初體驗便是台北市長，目前正展開第二任期。這幾年，他的市政建設，除舊有餘佈新不足，五大案雷聲大雨點小，大巨蛋至今仍為台北市之痛；他在兩岸關係的發言，諸如兩岸一家親，兩岸事務不是外交、國際關係等，獲得國台辦公開「讚賞」，實屬昧於台灣主權獨立現狀，且對國際政治不甚了了，偏偏他又自以為超越藍綠代表中間。而韓國瑜，擔任過立委但脫離政壇已久，上任高雄市長還沒有市政建樹便想「征服宇宙」，兩岸關係的主張充滿意識形態，不顧台灣的地緣政治角色，甚至有國防靠美國、市場靠中國之幻想。至於動態不明的郭台銘，縱使經營事業有成，卻毫無公職經驗，民主不能當飯吃，有龐大資產在中國。以李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文的資歷與表現，都未必被多數人視為稱職的總統，柯文哲、韓國瑜、郭台銘還能自我感覺良好嗎？

話說回來，台灣是一個民主國家，民主政治本來就有較大的可能性，台灣的民主活力也還處於躁動期。假使潮流在變，民意如流水，訓練不足者被沖上歷史浪頭，也不是不可能的事。屆時，台灣人民將面臨的是，是否準備好迎接非典型總統時代的來臨？最近十年，從馬英九到蔡英文，兩者雖然政治立場迥異，在國內爭議不小，但他們的治國理路仍有跡可循，國際盟友至少確認他們可以掌握分寸，不至於逾越地緣政治的紅線，造成立即改變現狀的衝擊甚至危機。然而，一旦來個非典型總統，諸如菲律賓的杜特蒂，法治往人治傾斜，不僅民主運作為之一亂，連國家的穩健發展與安全環境也充滿變數。中國昨日起停止核發來台自由行簽證，正式啟動台灣大選的「輔選列車」，劍指拒絕同屬一中者。二○二○，民主前景詭譎多變，每張選票都可能改寫現狀；一九九六以來，國家興亡匹夫有責，非這場選戰莫屬。

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