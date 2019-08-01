社論》韓市長到底在懷念什麼？

去年底九合一選舉藍營大勝，韓國瑜拿下高雄市長寶座，一舉扳倒綠營的鐵桶江山，立馬成為藍營救世主，二○二○年奪回政權的希望所在。於是為了確保韓市長得以出線，黨中央設計了一個王金平所稱的「奇奇怪怪的初選」，企圖以全黨的形象替韓市長擺脫才剛上任就想選總統、背棄高雄市民的惡名。果然，韓市長在韓粉的助威之下贏得初選，正式打著國民黨提名的旗幟向總統之路邁進。

或許有人認為政黨提名什麼人，是其家務事，外人不必置喙，但此種觀念可謂大錯特錯。任何政黨提名參選公職者，其政見、立場、人品與能力，在在攸關國家與民眾之切身事務，民眾對於人選是否得當，自然可以品評一番，這也是一種輿論的檢驗。何況參選總統者之一言一行，及至國政願景的表述，更是社會檢視之焦點。至於評論是否中肯超然，或屬黨派之偏見，以及參選人的辯駁澄清，皆可接受公評，那才是真正的民主初步。因此，韓國瑜的提名演說，必然成為眾所關注的焦點，亦值得吾人在此論評一番，使更多民眾了解其主張與內涵，俾便在大選時有所抉擇。

檢視之下，吾人發現韓市長的演說，除了對小英執政三年政績的全面否定，並且發出令人不知意義何在，如同兒戲般的要求海外僑胞告洋狀的第一支「穿雲箭」之外，就只剩「藍營總統選舉失敗，中華民國就滅亡」的情緒勒索，以及對兩蔣時代懷舊情緒的抒發。此外，通篇演說並未提出任何具體政見及國政願景，換言之，韓市長在展現個人天馬行空的演說功力，讓人眼花撩亂，激奮粉絲之餘，實際上對於做為總統可改革、可成就之事，顯然仍舊茫然無知，只好訴諸強烈的批判情緒，鼓舞粉絲的熱情。總之，韓市長縱然鼓起如簧之舌，但演說中卻看不到實質、正向的內涵︰話術雖新，但老調依舊；捍衛中華民國的虛情假意不變，但實際唱衰台灣，不敢拂逆中國的意旨，則充塞通篇演說之中。

當然也有人以另一種角度看待韓市長沒有政見的演說，認為其競選高雄市長時提出一些天花亂墜般的政見，例如太平島挖石油、愛情摩天輪、F1賽車等，無一兌現，卻無礙其在國民黨初選脫穎而出。因此就選戰功效而言，韓市長競選總統提不提政見，實際上並無差別。尤有甚者，政見跳票無異於政治詐騙，因此與其提出不實政見欺騙選民，不如不提，反倒是還給選民一個韓國瑜的真實面貌，避免一大堆假大空之言，帶給選民錯誤的期待。更重要的是，韓市長的市長政見跳票，又在提名演說中隻字未提國政願景，若選民仍願給予支持，那就印證了韓市長所言，「民主政治就是自作自受」，一切責任民眾必須自己承擔。

其實，韓國瑜演講一向犀利，不會作毫無目的之無病呻吟，一言既出，必然意有所指。而其提名演說之重點，顯然在於指控「小英執政三年，台灣倒退三十年」，就像競選高雄市長時先醜化高雄「又老又窮」，再提出類似發大財的口號招徠民眾，如今則翻新為「台灣安全、人民有錢」做為解藥。此種藉由以古諷今、憶苦思甜打擊對手的手法，乃是中共權力鬥爭最擅用的招式之一。亦即要打倒執政者，最好的方法就是美化過去的日子為輝煌的黃金年代，拚命歌頌，讓多數民眾產生今不如昔，強烈想要回到過去的情懷。事實上，時間常會製造出距離的美感，再大苦痛歷經時間的流逝，都會逐漸淡化，留下來的往往只是經過揀選的美好回憶。例如造成數千萬人死亡的文化大革命，以及解放軍以坦克機槍鎮壓的六四天安門事件，歷經數十年之後，痛苦只停留在少數當事人與家屬心中，大多數人反而滿意於中國後來的經濟成長，於是歷史真相被掩蓋、顛倒了。

同樣的，韓市長歌頌三十年前的台灣，那些唱著「孤女的願望」、觀看「威廉波特少棒賽」、家家戶戶忙於做家庭代工的「客廳即工廠」的經驗，經過時間洗滌苦澀之後確實變成美好回憶，但是千萬不要忘了那也是黨禁、報禁，人權與自由備受箝制的恐怖年代。因此，韓國瑜提名演說中釋出的懷舊訊息，究竟是在懷念三十年前那種勤奮打拚的日子，或是重回兩蔣威權、白色恐怖的時代？他必須給予清楚的答案，才能釐清外界的疑慮。

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