自由廣場》香港會實施軍事統治嗎？

公務員本週五上街抗議 代表特首已失治理能力

◎ 雲程

香港人反對修改「逃犯條例」（送中條例），從六月九日起，他們每週一次舉行至少十萬人的大規模抗議，已超過一個半月時間，最大規模曾達兩百萬人；遊行人數與「香港警方」的粗暴對待，震驚全世界。現在，抗議與鎮壓的型態又有改變：相對較小規模的抗議活動在各地發生。元朗示威起，出現無處不在的白衣人，以殘酷手段襲擊看到的任何人，無論孕婦或記者，都受到無差別的攻擊。民眾不僅第一時間叫不到警察，連救護車也姍姍來遲。

昨（三十）日有一場交通堵塞運動，要求所有司機以「安全速度」駕駛汽車。然後是七個地方同時舉行抗議。

到此為止，抗議活動仍侷限在社會力量的展現範圍；但最令人擔憂的是八月二日的公務員抗議。

公務員是最自我約束和保守的群體。他們可能基於工資和福利低等理由上街，卻很少見到為政策或法律修正而遊行。香港公務員的待遇不低，公務員抗議的理由何在？

香港公務員上街，表明內部管道已堵死，香港特首已失去治理能力。北京力挺，暗示要撐住一段時間。我們該問的是：接下來會是什麼局？

北京近來曾數次提及「中華人民共和國香港特別行政區駐軍法」。根據「駐軍法」規定，「全國人民代表大會常務委員會」在以下條件下，可派遣解放軍到香港，執行防備和抵抗侵略、救助災害或鎮壓混亂等任務：

一、決定宣布戰爭狀態（第六條）；二、因香港發生特區政府不能控制的危及國家統一或安全的動亂，而決定香港特別行政區進入緊急狀態（第六條）；或三、特首向中央人民政府請求香港駐軍，協助維持社會治安和救助災害（第十四條）。

七月二十九日港澳辦記者會強調，事件已經踩到「一國兩制底線」，就是在鋪陳第二點。二○一七年八月澳門駐軍，已有參與天鴿颱風善後救災的前例。

一旦人民解放軍根據第十四條介入香港「行使香港特別行政區法律規定的權力」，意謂著香港將實施軍事統治（military government）；同時，「決定在香港特別行政區實施的全國性法律」（第二十九條），也代表「一國兩制」被沒收。實際如何，其「解釋權屬於全國人民代表大會常務委員會」。

這些事情一旦發生，香港永遠被改變。北京真的要有長遠的智慧才好。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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