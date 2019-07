自由廣場》別再提九二共識 張善政對了一半

◎ 陳安文

前行政院長張善政表示,他已經答應擔任國民黨總統參選人韓國瑜「國政顧問團」總召,但與未來當什麼位置脫鉤,他將建議國民黨「九二共識」四字的兩岸立場應告一段落,改用較為中性的「憲法一中,台灣優先」,因為九二共識已經被污名化,幾乎等同一國兩制。

張善政顯然明白民意趨向,知道「九二共識」根本就是中國與國民黨各說各話的虛有名詞,毫無共識可言。不過林濁水質疑,張善政只要一中,放棄各表,是要回到漢賊不兩立嗎?他懷疑張善政「搞不清狀況」。說搞不清楚狀況也許太過,但張善政「憲法一中,台灣優先」的論調說服力不足,確實是個問題。

其次,筆者認為,中國只接受「一個中國」,而且這個中國是「中華人民共和國」,再清楚不過,中共始終反對或不承認「一中各表」。因此,到底有沒有九二共識?到底是誰把九二共識污名化?答案清楚,張善政卻狡猾繞過,可謂為德不卒。

第三,「憲法一中,台灣優先」乍聽之下有幾分道理,因為這說法可能會讓更多人信服或吸收到中間選票。只是,憲法的「一中」只有「中華民國」,完全沒有「中華人民共和國」存在的餘地,既然完完全全屬於中華民國,獨立的主權及體制,台灣尊嚴及人民利益就是全部的核心價值,都是執政的重點,沒有優不優先的問題。

筆者認為,與其大玩文字遊戲,何不以簡單易懂的主張來說服民眾,例如「一中一台」、「兩中平等、各自獨立」、「憲法一中就是台灣」等,更貼近現實與民意。

(作者任職文教機構,新北市民)

救不了韓國瑜

◎ 林志翰

英文有句俗諺「Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me.」中文的意思就是說,被騙一次是對方的錯,被騙兩次則是自己的錯。

當前行政院長張善政同意擔任國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團總召,直言中國不接受「一中各表」,他會建議韓國瑜在兩岸論述上不要維持國民黨的「九二共識」,改為「憲法一中、台灣優先」。張善政要讓韓國瑜帶給台灣民眾不同於國民黨的印象,但韓國瑜過去說過的話可以一筆勾銷嗎?

今年三月底,韓國瑜去香港、澳門賣水果,卻與中國國台辦主任劉結一在深圳大演「政治會面秀」。韓國瑜吹捧「九二共識是定海神針」,他非常堅持「九二共識」,更強調「真人面前不說假話」,喊話小英總統要承認九二共識。

今年五月中旬,韓國瑜接受雜誌專訪時清楚表示,如果他是未來的總統,他會在九二共識、一中各表的共識下,堅持中華民國,這個鐵的事實就像孝順爸爸媽媽一樣。

今年六月下旬,韓國瑜參加國民黨總統初選首場國政願景政見發表會時強調,他當選後將儘速與中國簽訂貨貿(海峽兩岸貨品貿易協議)。韓國瑜一路走來的「發大財」口號,都是依附在中國之下,看中國的臉色,為了發財,什麼都可拋。假民生經濟之名,行卸下台灣主權之實,台灣民眾能寄望韓國瑜「台灣優先」嗎?

韓國瑜從政以來,始終都是國民黨內最熱愛「九二共識」的一群人,將「九二共識」視為父母一樣供奉;張善政像是吃了誠實豆沙包,拆穿國民黨總是用「一中各表」的話術包藏政治禍心,營造兩岸平等的假象。

當韓國瑜為了二○二○年總統大位,打算在選前避談「九二共識」,高喊「台灣優先」時,台灣民眾還要相信上當,真的都是自己的錯!

(作者為教育工作者,台南市民)

