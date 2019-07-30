自由廣場》（北社評論）論在地語言教育

◎ 黃修仁

自二○○二年教育部檢核通過第一批鄉土語言教學支援工作人員進入學校任教迄今已十七年。在校任教所受待遇可說是一年不如一年，薪水是算鐘點費，有上課才有領，不僅備課時間不計入，歇寒歇熱、撰寫課程計畫、帶領和訓練學生演講朗讀繪本參加比賽、風颱假、校外教學、畢業旅行攏無薪水，甚至歇寒歇熱連勞健保亦需退出，教職一年一聘，每年都重聘沒保障。二○○六年起有人進入研究所取得碩士學位，為這些老師慶賀，但是他們的身分依然是母語教學支援人員，沒有改變！

母語教育課程推動，從小學到研究所，實際上會使用在地語言的老師已很少，但是還是有學校不聘請專家，而是安排不符資格的導師教。真是無教育良心，糟蹋本地語言教育。保存在地文化，語言是第一優先，在地話若學無好，欲安怎愛這台灣的文化？講的話是祖先聽無的話，祖靈想保庇嘛真困難。

去年底〈國家語言發展法〉通過，外配語言竟然也列入母語教育，在地語言教育被五馬分屍。小學一週才一節母語課，學生竟還被抽去學外語，按呢學生的語言學習四四散散怎能學好！應該在地語言台語、客語優先各排一節，全班一起上課，有助族群和諧；外配語言學生少，可以排置早自習導師晨會的時間。就對正課完全無影響，只是看學校欲安呢做否？希望教育部通令這樣安排，就會維持一點啊在地話的氣絲，予咱台灣文化有一點啊的基礎存在，以後中學排課有這種學習前例，教學現場上課才會順利。

最後咱愛知影，目前大學台語系所師資更加缺乏，教授大部分是中文系轉任，台語專業能力真濟是有根本問題，只是大家假影無這個問題存在。台語系所教授上課講MANDARIN，教出來的學生，台語能力是什款？若是無面對這個問題，台語教育永遠是無法度進步。十幾年來台語系所培養很多台語界菁英，本來這寡學者就對台語文化真有研究，煞無法度進入去大學教冊，這就真奇怪，是主事台語教育的頭人無腹腸提拔人才？亦是資源提置手頭無愛分享？

仰望現此時，台語教育的領導者，為著台灣文化的傳承，愛有心胸提拔台灣的人才，予台灣主體教育會當延續落去。

（作者為北社理事，前台灣母語教師協會理事長）

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