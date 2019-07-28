自由廣場》焚化爐是澎湖垃圾的唯一解？

◎ 張峻偉

七月，可以說是澎湖觀光季最高峰的時候，換言之垃圾量也會來到年度高點，這時上任已半年有餘的賴峰偉縣長表示，焚化爐的規劃興建是他任內最大的目標。先不論沒做到就選連任是何種邏輯，但焚化爐這個議題在澎湖已經變成了信仰，好像沒有了焚化爐澎湖的未來就黯淡無光，卻忽略了過去正是沒有焚化爐，才保住澎湖的蔚藍天空。

與澎湖現在情況相去不遠的日本沖繩縣石垣島，島上人口約四萬五千人，島上的焚化爐約於二十二年前開始運作，然而當地碰到垃圾掩埋場的垃圾處理問題時，所面臨到的財政壓力以及在外島地區焚化爐維護、更新的困難，還有因應周遭粉塵的問題，迫使他們召開的對策委員會在去年決議把垃圾外移。可見即使在環保意識上比我們領先的日本，也仍在摸索外島垃圾的處理方案，並了解到興建焚化爐並非唯一解。

澎湖垃圾的分類通常就分回收跟不可回收兩類，頂多再加個廚餘桶，而這樣的分類方式導致垃圾的可回收程度不高，可燃垃圾的熱量不穩，也間接導致焚化爐處理上的困難。現今台灣在焚化爐的排氣檢測一直都引人詬病的原因，並非完全在於技術層面上，回收運動的不確實，也影響到「垃圾進得去，氣體出不來」的總體目標。

依筆者在日本焚化爐工作的經驗，氣體的超標往往是突然且不可預期的，超標連在日本都已是家常便飯，遑論台灣，更不用說現在還吵著要蓋焚化爐的澎湖。

落實垃圾分類政策，以零廢棄做為目標，讓垃圾能夠以有效資源利用的方式來落實環境保護，是對澎湖僅存的自然美景盡一份心力，更是解決垃圾問題的必要途徑。若焚化爐在未考量技術程度與環境危害的狀態下貿然設置，恐怕未來我們的孩子看到的彩虹，是從焚化爐的煙囪噴出的顏色。

（作者為澎湖日文老師、前日本廢棄物工程師）

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