自由廣場》原住民正名25年，真覺醒了嗎？

◎ 陳啟濃

原民會慶祝原住民正名二十五年，主委夷將很驕傲地指出，正名是要改變傳統用山胞歧視性的用語，因為原住民要有自己真正的名稱。其實用「原住民」的稱呼，也是被漢族詞語給套住，哪來的主體性？主委夷將應該知道，連他自己阿美族的名稱，也是傳統卑南族對阿美族是「北方民族」的用語，真正阿美族是稱呼自己「邦查」，就是「人」的意思。這是正名二十五年來，族群的稱呼原住民族還不解的地方。

另外在政治覺醒上，許多原住民還活在黨國的洗腦中，而不知自拔。例如選出來的中央級民意代表，竟然跑到中國認「祖國」，接受中國共產黨的一個中國（中華人民共和國）。這跟多年來原住民戮力進行的民族自決，根本上互相違背。原住民不僅該跟台灣的政權說自主，還要走向恢復族群的榮耀這條路，因為原住民的崇尚自然與友善和睦的生存之道，反而是漢人望塵莫及，該認真學習的政治哲學。對於政治的主體性混沌不清，這是另一個無法覺醒的地方。

政權歷經幾度輪替，原住民部落的選舉結果還是維持一片藍，這跟台灣整體公民選舉文化的變遷，顯得格格不入。若論尊重原住民以及對台灣本土化的重視，客觀而論，民進黨的努力遠遠超過國民黨，但綠營在原住民部落選舉得票上卻始終毫無起色。每逢選舉，原住民的部落總是「賄聲賄影」，黑幕重重。部落惡質的選風，跟原住民自然率真單純的民族性，基本上是大大違逆，顯然有外力介入，用錢斬斷部落的自主性，用錢粉碎部落善良的本性，然而終究還是原住民在選舉文化上的不知覺醒所造成的啊！

正名是還給尊嚴，給予自主性，不是單單將「山胞」改成「原住民」這樣的文字遊戲。原住民不能只靠正名覺醒，而是應該要從族群的根源、脫離黨國的洗腦、建立文化的主體價值、以及洗清金錢的選風，這才是正名後真正該要的覺醒。

（作者為阿美族女婿，南投水里國中校長）

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