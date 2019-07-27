自由廣場》〈保衛台灣．重奪香港〉廣告脈絡 有違國際法理

◎ 雲程

雖然北京在〈中英聯合聲明〉裡做出「在五十年內不變」具體宣示，但在香港成為禁臠後，便以各種方式改變承諾。最新的奧步，是要求香港修改〈送中條例〉。

北京此舉不僅明顯違反〈基本法〉，更妄指〈中英聯合聲明〉為「歷史文件、不具約束力」，公然否定國際法效力。維吾爾族被集體關入集中營，觸發香港人對〈送中條例〉的深層恐懼，週週上街抗議。北京聯合黑道肆虐街頭還覺不夠，近日更鋪陳出動解放軍鎮壓的氛圍。六四屠夫李鵬恰巧過世，使情勢更加詭譎。

此時有standwithhk.org團體在台刊登「保衛台灣，重奪香港」廣告，強調台港間唇亡齒寒關係。雖然香港景況令人擔憂與同情，但這則廣告僅以台灣「人」為訴求對象，無視台灣治理當局存在，漠視台灣自治領地位，其中所顯現的世界觀仍有很大問題。

廣告第二段說：〈南京條約〉歷史原件在台灣，由「台灣人」繼承至今，英國理應將香港歸還「台灣人」。此種以信物證明主權，且以人為國際法唯一主體，顯然誤解國際法。

在「西發里亞體制」後，國家／政府的合法性早已轉為透過「相互承認」而成；近代民主化後，更奠基契約論，經由人民普遍選舉，賦予政府權力與合法性。今天若還有人否認此無形的權力／權利與授權，選擇迷戀實體信物，無異大開文明倒車。

能進行領土主權移轉的主體，不是「一群人」，而是合法政府，但廣告卻指「台灣人」繼承〈南京條約〉，且指源頭是李登輝總統。錯！為服務蔣家法統論，中英談判前ROC外交部早有研究並主張：條約原件在手，香港該歸ROC。三十年後「馬博士」把謬論當真，成為笑柄。

國家、政府、政權是不同層次的概念，但「政府」代表「國家」的簡單事實，卻被漢字給搞混了，唯有把「支那」（China音譯）拿出來用，才能正確理解：支那是「國家」；大清、ROC、PRC是前後相繼的「政府」；蔣李扁馬蔡是「政權」。

不容否認，ROC確曾為支那合法政府，但一九四九年已死；PRC繼而被國際社會承認為支那合法政府。倫敦歸還新界（租借地）給支那合法政府，順便割讓香港與九龍給支那合法政府，是兩件事。前者是租約的明文義務；後者是聯合王國政府的政治判斷。

面對港人遭受凌虐，台灣人在警惕北京進逼之餘，仍應仔細辨明國際法理才好。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法