自由廣場》教育現場看法

「名牌」災難 必須慎防

◎ 陳宏煇

週日貴報頭版標題「國中服儀大解禁」，讓家中有國一生的筆者相當驚嚇，因為大兒子好不容易從國小畢業，才剛脫離不需要穿便服的日子。

筆者並非因為工作及職務關係而反對服儀解禁，事實上正因為自己曾經擔任完全中學的生輔組長，也曾經管過國、高中生的服儀和行為，因此相當討厭國、高中的服儀規定。只是沒有了服儀規定，是否代表著國中生就可以隨便穿搭衣服了呢？而這也正是筆者最為煩惱的。

因為大兒子在國小時，一週只穿著兩天體育服，其他三天都是穿著便服，從國小五年級開始，大兒子突然開始長高、長壯，身高超過160公分，體重也突破60公斤，這時同學間常會互相比較穿著，讓大兒子有時不知如何是好，因此他腳上穿的運動鞋相當好，衣服、褲子和帽子也不差，有的甚至是知名品牌；但他的同學穿得比他更好，因而讓他常常很苦惱。

筆者相當贊同國中服儀解禁，但希望不要輕易開放國中生穿便服，如果只是偶爾因為班級表現良好，而讓全班穿著便服，那倒無妨；但如果是開放穿著便服，對於正值青春期的國中生來說，那可能會是一場難以預期的災難。因為國中生血氣方剛，很容易會相互比較，只要有一個人穿著名牌，其他人便會一窩蜂跟著穿著名牌，這對部分家庭來說，反倒成為負擔，也會成為許多國中生的無形壓力。

（作者為教官，新北市民）

班級便服日 榮譽制度奏效

◎ 陳啟濃

國中制服將解禁，有些保守威權主義的師長，還是充滿擔心。其實翻翻教育法令，並沒有明確規範國中生制服的相關規定，許多學校卻早已悄悄地採用開明的作風，展開了制服的寧靜革命，而且運作上頗符合教育意義。

以我們學校為例，約在十幾年前，用體育服代替制服，因為國中生活動量大，穿運動服裝上學，比較舒適，活動方便。女生不必穿裙子，減少作息上的不便。而且學校的整潔秩序競賽，多年來建立了榮譽制度，各班學生為了班級榮譽，除了服從團體生活紀律，更用心做好每天早上和下午的打掃工作。只要表現優秀，學校准許每星期有一至三天穿便服的福利。多年來學生早已習慣象徵班級榮譽的班級便服日，而且因為常態編班，班上學生關係良好，並沒有產生像有些師長擔心的因貧富差異而產生的炫耀與比較。

服裝的開放才是教育的真諦，因為穿著能顯現人的品味，更是生活的重要素養，特別在學校這個小型社會，讓學生有機會練習如何看場合穿著，穿出自己的風格與品味，這是需要學習的，更是學校的家政課程，有必要指導學生的生活教育。在開放的同時，相對而來的，應該也要求學生對自己的服裝負責，除了服從紀律，更能在自由的對待下，穿出健康，表現出活潑大方，屬於國中生的青春氣息。

教育措施不能只是考慮可能產生的弊病，而是應該積極地看到學生可能的發展與需要。限制只會帶來退縮，保守更無法贏得創新，對學生服裝儀容的積極指導，學校不要怕事，更不該用自己的成長經驗套在下一代身上。只有勇於作為的教育人員，才能成就獨立思考、勇敢負責的年輕學生，也只有獨立與負責的年輕人，才能承擔起我們共同的美好未來。

（作者為南投水里國中校長）

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