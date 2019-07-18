新聞線上》都被政客牽著鼻子走

倘若不能理性面對政治人物，我們豈不被國中生恥笑？大人們該醒一醒了。（資料照）（資料照）

記者莊榮宏

藍綠兩陣營參選人就位，三腳督隱約成形。綠營當務之急是針對三腳督開展隊形，大開大闔走正道。此刻內部再有人倡議「聯柯制韓」，就是在裂解綠營、暗助柯匹，或是趁亂汲取個人利益。綠營但有持此論者，應問居心何在？

此因三軍對陣，若暗通款曲，必動搖軍心，重演「蔡柯北門會」白白受辱而首都選舉慘敗的覆轍。

形勢明朗，隨著選將的真實面貌逐漸清晰，粉絲可能板塊位移。

一位朋友本是柯粉，近期不再挺柯，問他何故，他反問：有沒有看過電影「地獄小子」？莫名其妙的我只能回答：「每一集都看了。」

朋友追問：「可記得主角的長相？」記得，他有一隻手臂特別巨大，而且無堅不摧；頭上長了兩支大角，但都鋸掉了。

還有，他全身紅通通，簡直就像紅孩兒。但，這和柯匹有什麼關係？

朋友笑，問我：「倘若這個紅孩兒哀爸叫母，叫別人別往他身上『抹紅』，你將如何？」

我將大笑吧，哈哈哈，他本就全身紅通通，別人是要如何抹紅他？

朋友說：「這就對了，柯匹一天到晚怨天尤人，罵別人把他抹紅，在我看來，他就像地獄小子，不檢討自己全身紅通通，光會怪罪別人。」

「柯匹好歹是市長，比喻成地獄小子未免不倫不類，重要的是，你如何證明柯匹是紅的？」

老實說，從柯匹說「台灣是強盜，中國是警察，美國是銀行」那一天起，我就認定他是紅的；因為台灣再怎麼差勁也不可能是強盜，中國再如何偽善也不可能是警察；孔子說過：「視其所以，觀其所由，察其所安，人焉廋哉？」何況這類柯式語錄多得族繁不及備載；朋友說得頭頭是道。

但你本來不是很喜歡柯匹？

「我喜歡柯匹不代表就要認同他的一切，美女再美麗，放出來的屁也是臭的，何況是柯匹？眼觀美色是感性，鼻聞臭屁是理性；我不可能因為喜歡一個人，就連他放的臭屁都說是香的，那不過是感性壓過理性的盲目而已。」

說到理性和感性這讓我想起國瑜，他頒獎時被國中模範生當面直諫：「你要選總統這件事太可笑了，不要讓你的感性壓過理性，要醒一醒！」

朋友拍掌說，這個例子舉得好，面對政治人物，我們怎能盲目崇拜？更不能被感性壓過理性，倘若政治人物背棄道德，悖離普世價值，不論我原本有多麼喜歡他，也要發揮理性、克制感性，棄他而去，做我自己。

朋友欲罷不能：「這個原則適用所有政治人物，不只對柯文哲和韓國瑜有效，綠營也一體適用，像蔡柯北門會就是感性壓過理性的後果，這個覆轍不可重蹈。」

我點點頭說，倘若不能理性面對政治人物，我們豈不被國中生恥笑？大人們該醒一醒了。

於是和朋友約法三章，這次大選務必嚴格檢驗所有參選人的言行，若無適格人選，寧缺勿濫。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法