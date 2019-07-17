自由廣場》啟動一國兩制公投

◎ 劉國隆

公投題目：您是否同意我國成為中華人民共和國台灣特別行政區？

在港媒認證默認「一國兩制」賣掉台灣的韓國瑜於國民黨總統初選民調勝出後，致台灣主權有改變之虞，呼籲蔡英文總統立即依據公民投票法第十六條規定，啟動防禦性公投，同時，本人近期將發起拒絕一國兩制公投，除了向國際社會表達台灣絕大多數人民拒絕一國兩制之公投結果，也能約束未來不幸當選的親中總統。

國民黨總統初選民調公布，由親中的高雄市長韓國瑜勝出，之前香港媒體批評韓國瑜私通中國、默認一國兩制、賣掉台灣，明年韓國瑜如果不幸當選總統，台灣主權有改變之虞。

根據公民投票法第十六條規定：「當國家遭受外力威脅，致國家主權有改變之虞，總統得經行政院院會之決議，就攸關國家安全事項，交付公民投票。」中國國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表四十週年紀念會上對九二共識定調：「在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的九二共識」。可見韓國瑜承認的九二共識就是和平統一、一國兩制、我國成為中華人民共和國台灣特別行政區。呼籲蔡英文總統不妨啟動防禦性公投，捍衛台灣主權，向國際社會傳達台灣人民的聲音。

（作者為中華民國全國建築師公會副理事長）

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