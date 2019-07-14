自由廣場》郭董的眼淚，喚得醒國民黨嗎？

◎ 敖博勝

民調監聽結果意外洩漏

國民黨的初選進入倒數，經過頭兩天的民調監聽結果意外洩漏，與同時間其他仿國民黨初選做出的民調，結果應該已經確定。但郭台銘仍不放棄，除了在週刊專訪時流下眼淚，也在政論節目數度向韓國瑜喊話。

有人揶揄郭董講什麼沒人聽得懂，有人嘲笑他最後時刻在跟對手求饒。有些人推測郭董將脫黨參選，更有些國民黨的名嘴認為郭台銘陣營老把「你們國民黨」掛嘴上，黨性不堅，難怪輸掉初選。

但筆者認真看完郭董這幾天的專訪談話後，深受感動。他想要告訴大家的其實很清楚，只是或許表達得不夠完整，整場初選，都是如此。但是，只要能感受到郭董想要表達的，都會動容。

首先，他參選是要救台灣，以他的高度跟國際實力，他的能量遠遠大過任何台灣的政治人物，他這樣做的原因，是情感羈絆，是回饋這塊土地的生養之恩，希望台灣走出藍綠惡鬥，真正改變。

至於參加國民黨初選，目的也是想改變國民黨，想救國民黨。起源也是情感，父親老黨員的忠黨愛國之心，讓他就算理應獨自參選，也還是給國民黨一個擁有他當總統候選人的機會。從來，只有國民黨欠他，只有國民黨的政治人物欠他，站遍多少造勢場，捐助多少錢。除了盡孝回應父親對國民黨的執念，郭董絲毫不欠國民黨。

因此，何來脫黨之說？國民黨現在的淺薄能量與顢頇體質，根本難以擁有郭台銘，遑論黨性，郭台銘難道是國民黨黨校或是什麼菁英班栽培出來的嗎？他連中山獎學金都沒拿過。今天是國民黨沒這個福氣讓郭台銘代表國民黨，把他捨棄掉後別再異想天開，想把他困在國民黨裡。

初選最後的倒數時刻，國民黨該想的是在擁有無數鐵粉的韓國瑜出線後，如何彌平黨內與社會上被撕裂的傷痕，還有隨他而來無數的道德質疑。別再妄想困住郭董把他當養份了。

（作者為中國國民黨二十全黨代表，高雄市民）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法