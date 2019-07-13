自由廣場》煤灰杯墊 → 電線桿文創

◎ 駱毅

台電公司一○七年的股東會紀念品人孔蓋水泥煤灰杯墊，為全新的文創事業鳴響第一槍，深獲社會大眾喜愛，關注詢問度頗高，足證台電在文創事業已展現高度實力與潛力。

縱觀台電擁有相當龐大的資產如遍布全國的電線桿，當電線「桿」與現代網路流行語「刷存在感」的「感」激盪碰撞後，作者發現「桿」與「感」同音，因此建議未來可將電桿牌加入文創元素，由原來的「╳╳幹」或「╳╳支」變更為「╳╳桿」，例如「存在桿」、「幸福桿」、「快樂桿」、「光榮桿」、「成就桿」、「戀愛桿」、「知足桿」及「滿足桿」等正面能量的「電桿牌」；再搭配特殊寓意的數字密碼，例如「520」（我愛你）、「1314」（一生一世）、「88」（抱抱）、「77」（親親）、「22」（愛愛）、「99」（久久）、「168」（一路發）及「888」（發發發）等做為「桿號」。當「電桿牌」搭配「桿號」後，「存在桿#99」代表存在感久久，「幸福桿#1314」代表幸福感一生一世，這些桿號就非常具有文創價值及意義。

另外，若將這些文創桿號再搭配3D彩繪，甚至利用桿線裝置打造一個小小的祈福（願）空間，例如南投縣清境農場有「存在桿#99」，溪頭風景區有「戀愛桿#520」，屏東墾丁有「幸福桿#1314」，新北九份有「成就桿#168」等著名景點設置文創桿號，吸引社會大眾及年輕人前往打卡、祈福祈願及刷╳╳桿，形成一股旅遊兼追逐流行打卡上傳風潮，有助於台電擴大活化電桿之用途與價值，並增加公司收益，也可大幅提升企業形象。

台電的文創團隊已展現強大的軟實力，作者也樂見文創的桿號、電桿牌鎮尺等作品，未來又將如雨後春筍般地開花結果。台電文創，創新台電，加油！

（作者為亞洲大學休閒與遊憩管理學系兼任助理教授）

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