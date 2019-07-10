社論》中華民國的時間與空間

蔡英文總統本週四出訪友邦前夕，美國國務院昨天批准一○八輛M1A2T戰車等對台軍售，中國照例跳腳。允許蔡總統過境時間延長，四次根據「台灣關係法」對台軍售，川普執政，台灣獲得更多保障，這是實質。另，上週末在「反鐵籠公投凱道大會師」，郭台銘作態要送蔡總統一頂「國旗帽」，讓她在過境美國時戴著。「中華民國」成為競選話題，這是象徵符號。郭台銘戴著「國旗帽」到白宮，不是談防禦台灣，而是談自己的投資案。戴著「國旗帽」談生意，這樣的愛國有點另類，不知道他在中國是否也如此？

儘管習近平年初提出「九二共識壓縮版」，國民黨人著眼選舉，還是「一中各表」琅琅上口，行動上則因人而異。在同屬一個中國之下，一邊是中華民國，一邊是中華人民共和國。問題是，中華民國（一九一二），中華人民共和國，兩個前後代表中國的政府，如何相提並論？中華民國四個字掛在嘴上，乍聽相當「捍衛中華民國」，但是，這個「中華民國（一九一二）」，現在具有甚麼獨立國格，那些「各表哥」總是避而不談，連「捍衛中華民國」必要的國防，他們也認為會招來中國武嚇。一如韓國瑜之言：「不要懷疑共產黨必須收復台灣的決心」。

呼籲北京正視「中華民國（一九一二）」存在事實，不要在國際上打壓台灣生存空間，馬英九早已呼籲呼籲再呼籲。不過，「各表哥」並未伸張，既然做為主權國家，「中華民國」本應加入聯合國。那些期待北京施捨國際空間的論調，理所當然認為「中華民國（一九一二）」位階在「一個中國」之下，所以不敢正面挑戰中華人民共和國這個今天「代表中國的唯一合法政府」。於是，台灣是中國的一部分，中華民國（一九一二）與中華人民共和國屬於內部關係，成為類似論述的緊箍咒。走到終極，就是中華民國（一九一二）「被統一」，而不是「統一」的主體。

其實，國民黨人至今還在獨語的「一中各表」，只是欺騙台灣人民。國台辦口徑則更緊了：「九二共識」是雙方都表明兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一的立場。國台辦最新讚賞的是柯文哲：兩岸事務不是外交、國際關係，而是有專屬定位的兩岸關係。一句話，北京硬要台灣吞下「一個中國原則」，只要怯於反駁「同屬一中」，油腔滑調的「各表」、「一家親」都是嘴巴不要心裡要。統一的條件更差了，馬英九的「不統」，卸任後卻變成「不排斥統一」。可見，「各表」，逃不出「同屬一中」的手掌心，頂多是垂死掙扎罷了。

維持現狀是現實，難以令人蓋滿意。「台灣是主權國家，名叫中華民國」，同時拒絕「同屬一中」，畢竟跳脫了致命的「一中流沙」，具有二三五○萬人組成之主權國家的自足性與排他性。這是一九九一年以來，「中華民國憲法增修體制」式的國家轉換。而「一中各表」，重點在於「同屬一中」，那樣的「中華民國（一九一二）」，只是國共內戰殘留的尾巴，隨時都會被「一中絞索」勒斷。「各表哥」，無視於毛蔣造成的一九四九斷裂、一九七一聯合國的「排我納匪」、一九七九的「台灣關係法」，乃至「中華民國憲法增修體制」，他們的「中華民國（一九一二）」，實為看不見的國家。

「國旗帽」，戴去美國不如戴去中國。然而，郭台銘的「國旗帽」都慘遭中國媒體馬賽克了，遑論其他？中華民國的實質與象徵，在「台灣關係法」一目瞭然：「一九七九年一月一日以前美國承認為中華民國的台灣治理當局」。即連中國的「反分裂國家法」，也只有「台灣當局」的狹縫。台灣是實質，象徵符號是務虛。藍營應該心知肚明，中華民國歷經時間與空間的演變，早已遠離「吾黨所宗」年代。事實上，他們只是想利用這個象徵符號挾持台灣。說句難聽的話，其結果便是台灣遭併吞，而中華民國連象徵符號也保不住。國防靠和平（協議），不靠自助美助，就意味著主權安樂死。

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