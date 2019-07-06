自由廣場》單警服勤須強化備戰意識

◎ 黃軍達

近日鐵路警察殉職引發政府及社會大眾熱議，從警察裝備人力不足、台鐵配套缺乏到民眾未能介入等各面向，討論未來該如何防止類似悲劇發生。筆者就個人長期為國內外軍警單位特訓及一般民眾教學的經驗，提出幾點建議。

一、單警服勤須強化備戰意識：根據新聞畫面，此次殉職員警事發前與犯嫌僅有一到兩步的距離，因此當犯嫌亮刀後一個箭步就可觸及員警，員警可使用警械制止的優勢大為減少，尤其是單獨服勤員警更可能因此遭襲；即使犯嫌亮刀只為威嚇，員警上前主動壓制亦可能刺激犯嫌攻擊。因此，建議員警執勤能在意識上就先存有隨時備戰狀態，便可下意識保持距離，面對犯嫌突然發起攻擊時的合理反應時間也可大增。

二、雙警備勤宜做好明確分工：未來鐵路警察人力若足以安排兩人一組的雙警備勤，建議採一員著制服在明、一員著便服在暗的方式，進行車廂執勤。一遇緊急狀況，制服員警可吸引犯嫌目光並加以安撫，著便服員警則可自反方向準備後方壓制或尋求增援，以確保掌控情勢。

三、民眾遇緊急事故應立刻疏散：保護民眾安全是員警職責，因此即使專業判斷知道應與犯嫌保持距離，但員警可能因擔憂壓制過程恐傷及無辜民眾、犯嫌若有炸彈並引爆造成大量傷亡、或民眾遭挾持成人質，這些顧忌都可能影響員警專業能力，甚至不得不鋌而走險上前壓制；此外，部分犯嫌發動攻擊，是為了藉由暴行在社群媒體成名，民眾圍觀錄影可能成為此類犯案模式幫兇。因此，建議若犯嫌已明顯露出武器，應立刻疏散周遭民眾，以免惡化情勢，成為犯嫌幫兇。

（作者曾擔任新北保安警霹靂小組、美國在台協會等特殊專案指導員）

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