自由廣場》亂開福利支票 老中青三代皆輸

◎ 冼義哲

日前，國民黨總統初選民調前的國政願景發表會上，前鴻海董事長郭台銘提出「○到六歲由國家養」政見、高雄市長韓國瑜提出「長照滿六十五歲國家養」，國政願景發表會變成漫天喊價的撒紅包大會，代表國民黨建制路線的前新北市長朱立倫當場便直批這些福利不可行，更強調「就算郭願以自己身家財產墊付，大概只能負責一年左右」。

以高福利社會見稱的歐洲，因南北歐的福利政策有所差異，導致截然不同的結果：南歐各國以現金做為福利給付主要方式，人民拿了錢就不工作、社福養懶漢，且婦女勞動參與率偏低，被經濟學家稱為「南歐病」。國民黨國政願景發表會中，儘管有多位「非典型」總統參選人，初選過程卻不斷出現台灣選舉「典型」弊端，亂開選舉支票，不但一次次削弱社會信任，更恐讓台灣染上「南歐病」。

平心而論，台灣公共服務絕對稱得上「物美價廉」、「俗擱大碗」，但似乎除了健保，其他社福措施都讓人無感，尤其已被認為是「有感減稅」的今年，仍有許多納稅人覺得自己沒受政府照顧反被搶劫，關鍵在於民眾「希望政府介入解決生活，卻又不想付出」的矛盾心態，這種心態再受選舉文化撩撥，讓台灣一身南歐病病徵。

台灣每年都在增加福利預算，亂撒現金的結果是無效也無感。偏重老人且以現金給付的支出模式，高齡者比重是給家庭和生育、醫療補助等近十倍，在國家財政開源有限下，其他社福預算被排擠；另外，高稅率只課到高階白領，卻課不到有錢人的海外所得和資本利得，可窺見綜所稅財富重分配效果不彰的問題。

地方選舉透過福利政見「變相買票」早已不是新聞，重陽節要發敬老金、三節也要發老人禮金、健保費要補助老人、老人裝假牙也要補助，候選人不管上任後財政的健全問題，先喊福利加碼、選票先「爭取」到再說，地方此類福利多半無「排富」條款，每逢選舉年就是不停「降低門檻、加碼金額」，地方政府濫發非法定社福預算已成常態，反正做完四年就好，何妨讓子孫去面對沉重負債。

且不論此事的世代不正義問題，實際上，一味亂發錢只是讓台灣老中青三代皆輸。有意角逐總統大位者若真有心「讓台灣更好」，就必須要敢於從收入與支出兩面向去救治台灣的「南歐病」。

首先，在國家財政收入面須展開「所得重分配」，透過檢討稅制、擴大稅基，擴大國家收入才是治本之途，不能再讓受薪階級獨扛國家財政重擔，富人海外所得應該加強追討、資本利得輕課或不課的現象也必須改變、過時的綜所稅減免稅也必須檢討。

其次，在支出面，應該從發放現金轉為著重提供服務，給錢津貼不如做好托兒與托老，從生活面減輕中壯世代壓力，北歐成功模式便是如此，以「社會投資」為導向來提升婦女勞動參與率，創造經濟產值並增加福利國家的稅基，「人老了就不需要社交」的迷思更應該被打破，長者的共餐據點、孩子的托嬰中心才是應該投放資源的標的。

從南歐走向北歐，是壯大台灣必須要走的路。當前台灣公共托兒與托老的貧乏，導致女兒或媳婦成為責任轉嫁對象，台灣婦女勞參率低於韓國，北歐經驗告訴我們：讓婦女從家庭走入職場，可減少家庭暴露於貧窮的風險，穩固中產階級。

政客們不要選舉到了就開始亂喊口號、亂開支票，欲治國者當謀眾人之福，解決重分配的問題，避免貧困造成社會安全網漏洞，借鏡北歐創新福利的成功經驗才是正途。

（作者為澎湖青年陣線召集人）

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