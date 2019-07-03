自由廣場》當暑假惡化視力、拉低課業成績…

◎ 陳啟濃

學生們等待的暑假終於到來，只是按以往的經驗，過了幾天，返校打掃的學生，問他們暑假充實嗎？他們幾乎口徑一致：前幾天很自由，睡到自然醒來，整天玩，過了幾天，開始覺得無聊。有研究指出，中小學生過了二個月的暑假，近視度數大增幾百度，原來整天跟３Ｃ產品為伍，把眼睛看壞了。

暑假也不知道是誰發明的，對經濟能力好的家庭，自然過得充實歡樂。對於偏遠山區孩子，只是耽誤學習，畢竟鄉下沒有都市的書局、展場或許多演藝活動。所以鄉下偏遠山區的孩子，暑假有很大部份的學生，功課沒有複習到，運動設施欠缺下，可能連打個球也很困難，除了電子產品陪他們過日子，生活實在說不上充實。因為平時上課時間，就算對課業不感興趣，至少每天可以上學，有體育課運動，有同學可以嘻嘻哈哈，中午有午餐吃，生活作息很正常。

雖然很多小學很用心，滿滿的暑期營隊，老師幾乎沒得休息，國中當然也有輔導課，但學生卻是自由參加。目前國中會考的題目，因為稍微有難度，讓城鄉的考試成績落差，呈現得更明顯。這樣的差異，研究數據顯示，跟各縣市的經濟發展也有密切相關。

南投縣有所國中，暑假全校上課三星期，老師願意付出，家長也支持，研究一下該校的會考成績，他們是縣內得Ａ、Ｂ比率最高，拿Ｃ學生最少的學校。這樣的案例，不是很能說明暑假不要讓學生遠離課本，對提高成績的重要性了嗎？

拉低城鄉落差，是教育部主要的教育政策，也應該是讓教育可以實現翻轉人生的理想。當成績落後的學生，選擇不上輔導課，甚至玩樂整個暑夏，耽誤的是自己的前程，然而孩子還小，根本想不到那麼遠的事。

如果從制度省思，暑假成了讓學生課業落後的幫兇，而教育部正是該負責任的單位，因為是教育部推動了「暑假」這個玩意兒。教育部雖然苦心規劃了補救教學，卻放任暑假成了成績落後的推手，該硬不硬，該做不做，還只會放話「暑假是法定的假期」，可悲！

（作者為南投水里國中校長）

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