自由廣場》詐欺罪刑太輕 重創台灣形象、主權

◎ 徐立德

台灣詐騙集團「騙很大」，在國際上是出了名的，許多國家捉到台籍詐騙犯都遣送中國受審，我外交部多年來爭取將這些嫌犯遞解回台，均未獲正面回應，只能在事後表達遺憾，根本束手無策。

例如昨日媒體報導，捷克去年逮捕八名台灣籍詐欺犯，中國政府要求引渡到中國受審，捷克法院裁定遣送到中國。而上月六日，西班牙再度將九十四名台籍詐騙犯遣送到中國，累計這三年多來，西班牙遣送中國的台籍嫌犯竟高達二百一十八名。我國政府雖一再提出抗議，仍然不敵國際現實；另一個重要原因是，台灣法院對於詐欺犯判的刑責不重，讓很多國家誤解台灣有意包庇台灣籍詐欺犯。

西班牙、馬來西亞、菲律賓、肯亞、亞美尼亞、柬埔寨都曾經將台灣籍詐騙嫌犯送大陸，台籍嫌犯將面臨中國大陸司法的裁決，根據《中華人民共和國刑法》，詐騙公私財物，依金額及情節嚴重程度，重者可處無期徒刑或十年以上有期徒刑。反觀台灣的刑法對於詐欺罪的處罰最重只能判刑五年，在實務上，有八成的詐欺犯僅判處一年以下，跟中國大陸司法的裁決相較，台灣的刑責顯然是太輕了。

每次有外國將台灣籍詐騙嫌犯送大陸受審的新聞，都讓台灣的國際形象受到重創，讓我政府難堪，更嚴重的是，中國大陸的法律竟然能適用於台灣人，台灣人民竟歸中國大陸的刑事法律管轄，這是無法讓我們接受的。

台灣絕對不是詐欺犯的天堂，如果我們的法院能將詐欺犯都判處重刑，或許可以讓別的國家不再對台灣有所誤解。

（作者為資深司法記者，台北市民）

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