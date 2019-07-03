自由廣場》用核四檢驗這五個人

◎ 蔡雅瀅

國民黨總統初選有周錫瑋、朱立倫、郭台銘、張亞中和韓國瑜等五人參選，其中不少曾就核四表達過意見。

周錫瑋主張：核一、核二、核三若延役，不如重啟核四。然政府目前並無核電延役計畫，核一更已停機多年。顯然是以假設性的議題支持核四，況與其硬把「核一二三延役」和「核四」兩個爛蘋果，要人民挑一個，為何不推節能或再生能源？

朱立倫新北市市長任內，曾於2012年在議會中強調：只要我在任，核四就別想運轉；2015年全國能源會議馬英九主張不放棄核電，朱立倫回應：台灣一定要走向非核家園，核四已封存，核一、二、三不能延役，不論是找替代能源或者節能減碳。如今為爭總統大位，竟喊出：若我當選總統，願重啟核四。如此反覆無信，實讓人難以信賴。

同樣改變的還有郭台銘。2014年郭台銘就「核四停工」，曾嘲諷工總理事長許勝雄「屁股指揮腦袋」，強調自己無黨無派，以鴻海在中國的電費下降為例，主張環保節能是健康的，核四停工其實沒有那麼嚴重，反而是產業轉型契機。但日前演講時卻主張：台灣把最新的核四設備停掉，核一、核二老牛繼續推，這樣合乎邏輯嗎？

核四是1980年代的老舊規劃，動工超過20年，根本不算新廠。其數位儀控設備原規劃10至15年應更新，但建廠過久，部分設備停產，成為續建難題。而核四過往違法變更設計、不按圖施工、一號機大量挪用二號機舊零件、偷工減料、多次淹水，僅因環境高溫、靜電、誤觸、雨水滲入等小事，竟然就起火、失電。無黨無派時的郭董，就核四主張節能、產業轉型；加入國民黨後，卻換個腦袋幫核四講話。

長期推動「一個中國」，近期亦積極推動「以核養綠」公投的兩岸統合學會理事長張亞中，主張當選總統立刻要「重啟核四」、「與大陸簽署和平協定」。然核四尚未完工，過去台電曾說明：奇異日立核四團隊已解散且曾有仲裁糾紛，修約難掌握；數位儀控設備已停產，更新時程難定，二者需N年；編列預算及立院同意、申請重啟、已拆設備回裝測試、完成福島安全強化工程、熱測試等需6至7年，合計需N+6至7年。宣稱當選要立刻重啟核四，實際上難以實現。

況核四最大的問題不是續建要花漫長時間，而是其安全問題向來劣跡斑斑，甚至被廠商爆料「你敢運轉核四，我逃命去」。張亞中在馬總統任內，曾被增聘為歷史科審定委員，卻未以史為鑑。先是罔顧西藏（圖博）在1951年與中共簽「和平協議」，卻在1959、1989、2008年三度遭中共血腥鎮壓的前車之鑑，力推與中國簽和平協定，如今又力挺安全爭議不斷的核四，難道是越危險越要推坑台灣？

同樣力助核四的，還有口口聲聲「貨出得去、人進得來，高雄發大財」，但剛選上市長就想跳往總統的韓國瑜。核電不是RE100國際綠色供應鏈要求的綠能，就算能克服安全問題開始發電，對台灣「貨出得去」的貢獻有限；續建所需的龐大經費，卻可讓核工產業發大財、台電花大財；萬一不幸發生核子事故，更是貨出不去、人變核災難民，全民花大財。

總統要帶領國家往好的方向發展，一般民眾或許不瞭解核電占比僅10%，並非台灣主要能源，或是不知核四的安全問題。但有心角逐總統大位，卻支持危險核四，把國家拖向險境的候選人，選民投票前務必三思。

（作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師）

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