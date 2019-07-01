自由廣場》今年金曲獎很···

◎ 高志仁

今年金曲獎很「江惠」，不只台語歌后獎落江惠儀，開場陳奕迅演出的「金氏紀錄」，演唱歌曲包括以十三座獎項保持女歌手個人獲獎紀錄的江蕙親自作詞作曲的《甲你攬牢牢》，江蕙早期藝名為江惠（沒有草字頭），是一九九○年第一屆金曲獎最佳女演唱人得主，當時未做語言分類，江蕙是唯一的首任金曲歌后。

今年金曲獎很「政治」，最佳樂團獎頒給現任立委林昶佐領軍的閃靈，樂團作品就叫《政治》，也創下政治人物得獎先例，林立委和特別貢獻獎黑名單工作室致詞的水晶唱片任將達都聲援香港的反送中運動，高呼香港加油。

今年金曲獎也很「台灣」，日籍得獎人讚美Taiwan is a great country，閃靈致詞台灣萬歲，而致敬的黑名單工作室，1989年《抓狂歌》專輯開啟新台語歌運動的先聲，直指台語文化自覺意識甦醒以及台語文化再造，彷彿一篇台灣文化宣言。且本屆華語歌王更由歌曲常帶台語的本土嘻哈風格Leo王拿下，蔡總統臉書便引用其台灣創作者想寫什麼就寫什麼的幸福感言，也提到性別平權紀念歌曲年度之歌《玫瑰少年》，點出發揮自由多元創意的台灣價值。

本屆台語歌后江惠儀領獎時表示在思考新台語和舊台語的差別，期許自己用喜歡的台語歌和台語音樂，做為時代的見證，美哉斯言。不過這裡有一點要提醒的是，在公視台語台即將開播的今天，強化台語的公共性格備受期待，台語獎項得主如能準備台語致詞稿，會是語言文化發展的重要指標，新台語時代的有力見證！

（作者為「一中不合作」部落格版主，http://kotsijin.blogspot.tw/）

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