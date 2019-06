◎ 陳喬琪

最近一本世界頂尖的期刊—刺胳針《The Lancet》,刊登了一篇描述中國的健康照護論文Mortality, morbidity, and risk factors in China and its provinces, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017,卻可能是偽造或竊取台灣國家的公共衛生資料。

這篇論文主要在探討中國各省人民的疾病死亡原因、生命失去時間(years of life lost, YLLs)、調整後的失能時間(disability-adjusted life-years, DALYs)與相關的危險因子。這一類的論文屬於健康照護的大數據分析,深受國際的重視,尤其在低度開發或開發中的國家,這些資料對於健康產業的發展甚有幫助。

這篇論文將台灣也當做一省放在論文裡,宣稱資料來自美國西雅圖華盛頓大學Global Health Data Exchange。進入此網站,可以看到此網站屬於華盛頓大學健康計量評估中心(Institute for Health Metrics and Evaluation),此中心的財務支持者是微軟的比爾蓋茲基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)。提供健康資料給此網站的東亞國家有三個,即台灣、北韓與中國,另外的國家:日本、南韓與蒙古,沒有列名在此網站。進入台灣的資料一看,大部分是我國衛生福利部的網頁所提供給一般民眾參考的基本資料。

除此之外,該論文完全沒有交代有關台灣的學術資料來源;在作者群或致謝欄,也沒有來自台灣的專家或學者。就研究倫理的立場而言,該論文已經失去其公信力與可靠性,就研究的本質而言,也失去學術的中立超然性,企圖將政治利益凌駕於學術真相之上。

我國副總統陳建仁教授正好是此領域的國際知名專家,已經具名用學術正式規格「致編者函」給Lancet,強烈要求該論文原作者將台灣的資料排除,重新分析再發表與出版,並提醒去年的相關論文並沒有放入台灣。以英國人的高傲性來看,Lancet總編輯接受此要求的可能性並不高。

隨著經濟的崛起,中國霸權主義的發展也無所不在,現在連學術也想要霸凌台灣,令人深感厭惡。一般說來,台灣的醫界與學術界是台灣意識比較強烈的領域,慶幸年輕的一代已經傳承此風氣,本事件是由一群三十幾歲的年輕醫師先注意到,從而引起總統府的關心與介入,表示國家是有希望的。同理,期待全民與政府在政治改革工程、制憲與更改國名的步伐,能夠更穩健的前進。

(作者為馬偕醫院精神醫學部主治醫師兼任教授)

想看更多新聞嗎?現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法