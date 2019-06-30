自由廣場》350億的教訓

務必嚴查大選賭盤

◎ 吳哲文

選舉地下賭盤在台灣行之有年，但從過去的事例與選舉結果回頭推估，至少可以確定過去很長的一段時間內，這條管道尚未被中國對台操盤部門及中資注意到，或者已經注意到了、但還在摸索研究，所以動作尚未大到值得關注的程度。

去年十一月地方大選前，內政部長徐國勇在立法院答詢時表示，將嚴查地下賭盤，並提及至八月底為止，已查獲賭資累計九十七億元，當時的賭盤熱點高雄警方屢屢查獲市長選舉賭盤，至十月下旬，警方估計全國下注的總金額已達三百五十億元，且中資介入高雄市長選舉傳聞也一直沒有停歇，配合最近被證實的中國網軍及特定媒體相助，一路拉抬特定候選人選情。

今年三月，新北三重及台南立委補選時，民進黨的地方幹部也接獲消息，指稱各有賭盤在帶風向，不過從補選結果看來並未得逞。

今年三月新北三重及台南立委補選時，民進黨的地方輔選幹部也接獲消息，指稱這兩個選區各有賭盤在帶特定候選人當選的風向，不過從補選結果看來並未得逞。

地下賭盤已經發展成另類變相期約賄選的管道。問題是地下賭盤的外觀是受投注者（莊家）跟下注者之間的賭博關係，但賄選罪的法律上要件必須要從行賄者的行求階段（單獨行為）、受賄者與行賄者之間產生意思合致、直至雙方各自履行意思合致的內容，都必須有明確的使投票者為一定投票行為或不為一定投票行為的對價意思作為貫串，地下賭盤要直接適用現行賄選罪尚有困難，所以目前只能以刑法上的賭博罪究辦。

明年總統大選將會是影響台灣國本及未來前程的關鍵一役，不僅傳聞指稱各路地下賭盤已經蠢蠢欲動，自四月三日警方查獲首起明年總統大選的線上簽賭網站以來，也已經有多起賭盤遭破獲，各地警方也不斷宣示將嚴查地下賭盤、截斷黑幫金流。但擔心政府查緝不力、導致中國可以再次得逞的憂慮，依然在台灣人之間揮之不去。敦請政府在政策宣導及實際作為上雙管齊下，不僅讓一般人可以感受到政府檢警查緝地下賭盤的決心，同時也以實際作為全力防阻中資透過賭盤介入大選的可能性！

（作者任職文化產業，新北市民）

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