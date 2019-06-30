自由廣場》博士班課堂聯想柯文哲

◎ 蕭湛東

我認為，台灣人民一直反感的是整日對黨不對事，凡事以意識形態對抗做為出發點的傳統政治文化。然而，這並不代表我們理想的政治人物必須拋棄中心思想，成為左右討好、八面玲瓏的騎牆派。如今，柯文哲時不時左批藍右打綠，自詡為跳脫藍綠的存在，卻在關鍵的政治立場上，遲遲沒有表達自己的中心思想，這不禁讓我聯想到某天博士班上課的情形。

那天課上，教授請我們分析一篇刊登在金融學頂尖期刊的文章。某位同學慷慨激昂的將那篇文章批評得一文不值，直說資料收集不夠全面、分析方法不夠完美、文章影響力不夠等。待他激動地說完，教授緩緩問他，你批評的都有道理，如果這篇文章的作者是你，你會怎麼更改呢？這位同學卻支支吾吾，說不出來。教授說，以批判性的角度點評文章是正確的，但如果只會批判而沒有自己的想法，是怎麼也寫不出能發表在頂尖期刊的文章的。

的確，雲淡風輕的批評別人容易，但往往要自己挽起袖子親力親為之時，才知道其中困難。中華民國總統候選人有義務告訴台灣人民自己的核心價值觀和具體的執行方法。我們期許總統候選人在批判別人的作法之時，也能同時說明，如果是你面對這個問題，會如何處理，這將更有助於選民去思考誰最適合當總統。大放厥詞及嘻笑怒罵的批評大家都愛聽，但是對於解決問題又有什麼幫助呢？

（作者為美國博士班候選人，新北市民）

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