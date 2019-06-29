自由廣場》三年半辛酸談解除黃牌

◎ 莊瑞雄

台灣因「順得慶888號」進行非法漁業，在2015年10月慘遭歐盟祭出IUU（非法、未報告及未受規範漁業）「黃牌」警告，一度面臨漁產無法進入歐盟的「紅牌」絕境。而在蔡政府背負漁民的質疑、不諒解，硬著頭皮極力改進，終於在2019年6月27日獲得移除。這一路走來，除了見證蔡政府為台灣解決問題的決心與抗壓性，更可以看出我國漁民為了跟接軌世界的努力。

歐盟在2015年對台灣祭出黃牌時，具體要求台灣必須在半年內就遠洋漁業法規進行11項改善，否則就會列入黑名單。然而，已於2016年1月敗選的國民黨，其看守內閣提出的修法完全是不僅內容七零八落，整個立法流程更是黑箱作業，無法獲得立法院的支持及更讓漁民對於修法感到茫然。

蔡政府上任後接手，為了避免我國漁業在國民黨的不作為之下，斷送我國年產值400億的遠洋漁業。不僅把修正「遠洋漁業條例」、「投資經營非我國籍漁船管理條例」、「漁業法」列為第一要務，並設下2016年7月前須完成修法的死線；並以最快速的方式將將台灣將政府的具體行政措施送交歐盟審查，暫逃紅牌重懲。

但若要解除黃牌，還要看政府的執法成果。於是，農委會漁業署在2017年8月開罰24件，累計罰金1820萬元。此舉自然引發漁民叫苦連天，包括有漁民只是忘記繳交漁業報表，就被罰130萬元；還有已與新科技脫節的高齡漁民，難以使用筆電回報資料。

截至2018年底大選前夕，新法的開罰總數就多達130件、1.2億元。這些來自傳統被視為綠營票倉的漁民，就在國民黨的組織與煽動下，全走上街頭抗議，逼迫政府再修正遠洋漁業三法。民進黨的選情因此雪上加霜，來自重要漁區的民進黨委員，每個人都緊咬著牙承受壓力。在這樣的壓力之下，除了要緊盯漁業署與歐盟的溝通過程，該配合的要配合，不該配合的也要堅持寸土不讓，回到選區就得擔負起與漁民溝通的責任。

多少次在與漁民溝通的過程中，漁民的不諒解與失望，也只能默默接受。這是為了台灣漁業的長遠發展的正確道路，修法是蔡政府不得不扛起的壓力，就算被漁民誤會，被唾面自乾，為了未來台灣漁民生計，台灣漁業的生存，這一戰再怎麼艱困都得堅持下去。

歷經了三年半反覆煎熬、歐盟官員來台協商、漁業署親往歐洲積極與歐盟諮商、辯論、提交執法紀錄與我國漁民的大力改進，證明台灣漁民並非是某些報導中的惡質漁民；歷經16次會議後，歐盟終於在2019年6月27日移除黃牌警告並承認台灣政府跟漁民的努力。年產值400億的台灣遠洋水產，總算可以力保江山，抬頭挺胸的銷往全世界。更重要的是，台灣漁民不用再背負惡質漁民的罵名。

漁業三法初始的通過與執行，到黃牌解除。中間過程，從漁民的不諒解與政府對立，到現在可以合法無憂的邁向世界，感謝政府的勇於向前。來自漁業縣的我，感受最為深刻。摘除黃牌，不僅是政府的政策修正，更是我國漁民大力修正過往不善之處，更是漁民們自我覺醒邁向國際標準的決心與毅力。

就像是知名印象派畫家雷諾瓦所說的：「痛苦會過去，美好會留下來」。摘除黃牌，這是政府與漁民共創的榮耀，謝謝廣大漁民的努力！政府絕對會是漁民最大的後盾！我們一起努力，開拓更大的世界市場。

（作者現任立委委員）

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